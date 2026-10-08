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ANSES confirmó el pago de las asignaciones para monotributistas: cuánto cobran

La Administración Nacional de la Seguridad Social reglamentó el esquema de cobro para trabajadores independientes inscriptos en el Monotributo. El organismo aplica la actualización por movilidad del 1,66% fijada por la Resolución 283/2026 y diferencia los beneficios según la escala declarada ante ARCA.

ANSES confirmó el pago de las asignaciones familiares para monotributistas: cuánto cobrás según tu categoría

ANSES confirmó el pago de las asignaciones familiares para monotributistas: cuánto cobrás según tu categoría

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los valores vigentes de las asignaciones familiares del sistema SUAF para los trabajadores monotributistas durante octubre de 2026. Tras la aplicación del incremento por movilidad del 1,66%, los montos a liquidar quedan estrictamente determinados por la categoría de inscripción del pequeño contribuyente, alcanzando hasta $78.304 por hijo en los escalones más bajos del régimen.

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¿Cuáles son los montos que paga ANSES según la categoría del Monotributo?

El organismo previsional contempla una escala decreciente de liquidación mensual según la capacidad contributiva declarada ante ARCA.

  • Categorías A, B y C: Perciben $78.304 por cada hijo.
  • Categoría D y E: Perciben $52.822 por cada hijo.
  • Categorías F, G y H: Perciben $16.487 por cada hijo.
  • Categorías I, J y K: Acceden únicamente a la Asignación por Hijo con Discapacidad ($254.981) y Ayuda Escolar Anual.

Los trabajadores registrados bajo el régimen de Autónomos quedan excluidos del cobro de asignaciones familiares de ANSES.

¿Cuáles son los requisitos de ingresos e inscripción para acceder al cobro?

Para habilitar la liquidación mensual de los haberes, ANSES exige cumplir de manera simultánea con una serie de condiciones administrativas y topes de facturación.

  • Pagos al día: registrar la cuota mensual del Monotributo abonada en tiempo y forma en los sistemas de ARCA.
  • Topes de ingresos individuales: ningún integrante del grupo familiar puede superar ingresos individuales de $3.209.863 mensuales.
  • Topes de ingresos familiares: el acumulado del grupo familiar no puede exceder el límite de $6.419.726 al mes.
  • CBU informado: registrar una cuenta bancaria titular ante el organismo previsional para la acreditación de los fondos.

¿Cómo consultar la Historia Laboral y el estado de los aportes en Mi ANSES y SICAM?

Antes de iniciar cualquier reclamo por inconsistencias en los pagos, el beneficiario debe corroborar la correcta acreditación de sus aportes en las plataformas oficiales.

  • Vía Mi ANSES: ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social desde la web o app, seleccionando la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.
  • Vía SICAM (ARCA): ingresar al sitio con Clave Fiscal para verificar la Historia de pagos de autónomos y monotributistas, comprobar la falta de deuda y descargar los volantes de pago correspondientes.
  • Control de vínculos: validar que los datos personales y del grupo familiar se encuentren debidamente acreditados y actualizados.

Las variaciones en la recategorización o los atrasos en la acreditación de la cuota mensual pueden derivar en la suspensión o modificación del haber mensual de SUAF.

  • Actualización de datos: ANSES cruza datos de manera mensual con las bases de ARCA para verificar la categoría vigente.
  • Reclamos administrativos: si existe discrepancia entre lo pagado en SICAM y lo registrado en ANSES, se deben guardar los comprobantes bancarios y solicitar la rectificación del padrón previsional.

Calendario de cobro de SUAF para monotributistas en octubre

La Asignación Familiar por Hijo para trabajadores independientes se liquida según la terminación del documento de identidad del titular:

  • DNI terminados en 0: Jueves 8 de octubre
  • DNI terminados en 1: Viernes 9 de octubre
  • DNI terminados en 2: Lunes 12 de octubre
  • DNI terminados en 3: Martes 13 de octubre
  • DNI terminados en 4: Miércoles 14 de octubre
  • DNI terminados en 5: Jueves 15 de octubre
  • DNI terminados en 6: Viernes 16 de octubre
  • DNI terminados en 7: Lunes 19 de octubre
  • DNI terminados en 8: Martes 20 de octubre
  • DNI terminados en 9: Miércoles 21 de octubre

En pocas palabras

  • ANSES confirmó: El pago de asignaciones familiares para monotributistas con aumentos por movilidad.
  • Montos variables: Los montos varían según la categoría de inscripción del monotributista, hasta $78.304 por hijo.
  • Requisitos clave: Se debe contar con pagos al día, no superar topes de ingresos y tener CBU informado.
Resumen generado por Thinkindot AI
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