ANSES confirmó el pago de las asignaciones para monotributistas: cuánto cobran

Pagos al día: registrar la cuota mensual del Monotributo abonada en tiempo y forma en los sistemas de ARCA.

Topes de ingresos individuales: ningún integrante del grupo familiar puede superar ingresos individuales de $3.209.863 mensuales.

Topes de ingresos familiares: el acumulado del grupo familiar no puede exceder el límite de $6.419.726 al mes.

CBU informado: registrar una cuenta bancaria titular ante el organismo previsional para la acreditación de los fondos.

¿Cómo consultar la Historia Laboral y el estado de los aportes en Mi ANSES y SICAM?

Antes de iniciar cualquier reclamo por inconsistencias en los pagos, el beneficiario debe corroborar la correcta acreditación de sus aportes en las plataformas oficiales.

Vía Mi ANSES: ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social desde la web o app, seleccionando la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.

Vía SICAM (ARCA): ingresar al sitio con Clave Fiscal para verificar la Historia de pagos de autónomos y monotributistas, comprobar la falta de deuda y descargar los volantes de pago correspondientes.

Control de vínculos: validar que los datos personales y del grupo familiar se encuentren debidamente acreditados y actualizados.

Las variaciones en la recategorización o los atrasos en la acreditación de la cuota mensual pueden derivar en la suspensión o modificación del haber mensual de SUAF.

Actualización de datos: ANSES cruza datos de manera mensual con las bases de ARCA para verificar la categoría vigente.

Reclamos administrativos: si existe discrepancia entre lo pagado en SICAM y lo registrado en ANSES, se deben guardar los comprobantes bancarios y solicitar la rectificación del padrón previsional.

Calendario de cobro de SUAF para monotributistas en octubre

La Asignación Familiar por Hijo para trabajadores independientes se liquida según la terminación del documento de identidad del titular: