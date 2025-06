Tarjeta Alimentar y AUH de ANSES: los nuevos montos que se pagan en julio 2025

Estos valores se ajustan automáticamente por la inflación medida dos meses atrás, de acuerdo al Decreto 274/24, y se actualizan sin necesidad de realizar trámites adicionales.

¿Qué pasa con la Tarjeta Alimentar en julio 2025?

El bono Tarjeta Alimentar de ANSES, que busca garantizar el acceso a la Canasta Básica Alimentaria, seguirá pagándose con los montos vigentes desde 2023. Aunque no se actualiza con el mismo criterio que la AUH, su acreditación es automática junto con el haber mensual.

Los valores siguen siendo:

1 hijo: $52.250

2 hijos: $81.936

3 o más hijos: $108.062

Este beneficio está destinado a titulares de AUH con hijos de hasta 14 años, embarazadas que cobran la AUE desde el tercer mes de gestación y madres de siete hijos o más con Pensión No Contributiva.

La Tarjeta Alimentar solo puede usarse para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas, y no permite extracción de efectivo ni la adquisición de productos no comestibles.