“Club peronchil”: Yanina Latorre liquidó a Laura Ubfal por la polémica con Esteban Mirol

Pero lo cierto es que la controversia no quedó limitada al programa. El tema explotó en redes sociales y se replicó en otros ciclos televisivos, donde se multiplicaron las opiniones y las entrevistas, especialmente con Marixa Balli desde su local de Flores. El revuelo fue tal que Yanina Latorre decidió interrumpir sus vacaciones para salir al cruce desde Twitter, opinando sin medias tintas.

“Qué bueno que está Karina (Iavícoli) para llevar un poco de cordura. Estoy de acuerdo con Mirol y no sabía que la Ubfal también es del club peronchil”, escribió la conductora de SQP, avivando aún más la interna y anticipando un clima caliente de cara a su regreso a la pantalla la próxima semana.

En tanto, Yanina también le respondió picante a Romina Scalora a través de la misma red social, quien había twitteado sobre el tema "Marixa o muerte": "El debate no tiene nada que ver con salvar o no a Marixa, ella es una laburante honesta. Pero me extraña que defiendas a La Salada, que creo la palabra corrupción le queda chica".

Vale señalar que no es la primera vez que Yanina mantiene enfrentamientos de este tipo, ya que en el pasado también protagonizó fuertes cruces con otras angelitas como Marcela Feudale, Viviana Colmenero o justamente Romina Scalora.

Cómo fue el fuerte cruce entre Marixa Balli y Esteban Mirol por los negocios de La Salada

Tras varios cruces mediáticos y declaraciones que fueron escalando con el correr de los días, Marixa Balli y Esteban Mirol finalmente se vieron las caras en vivo en LAM (América TV), donde protagonizaron un tenso y picante ida y vuelta que dejó al descubierto acusaciones cruzadas.

La polémica tuvo su punto de partida cuando el periodista habló públicamente sobre el cierre del local comercial que la empresaria tenía en el barrio de Flores, contextualizándolo dentro de la crisis económica que golpea al comercio. En ese mismo análisis, Mirol fue más allá y realizó fuertes críticas de tinte político vinculadas a la feria de La Salada, un tema sensible para Balli por su vínculo laboral con ese espacio, lo que generó un fuerte malestar en ella.

El pasado 5 de febrero, en el programa que conduce Ángel de Brito, la exvedette decidió responderle sin filtros. Previamente, había hecho referencia al tema en A la Barbarossa (Telefe), donde deslizó, a modo de defensa personal, que el periodista la habría “invitado a salir dos veces” y que, según ella, se sintió rechazado. Mirol consideró que ese planteo carecía de argumentos sólidos y por eso aprovechó su participación en LAM para confrontarla directamente.

En primer término, Marixa apuntó contra los dichos de Esteban sobre La Salada y dejó en claro que se sintió agraviada: “Si vos me vas a minimizar, criticar y a decir las pelotudeces que dijiste ayer de mi persona, yo no te lo voy a permitir. Tengo los ovarios suficientes para bancármelo. Me banqué tres años de investigación, tengo los ovarios muy grandes. No me interesa el gobierno. No es mi tema”, lanzó sin titubeos.

Ante esa acusación, Mirol intentó despegarla del eje central de su análisis: “No estoy hablando de vos, estoy hablando de La Salada. Lo que estoy diciendo es que vos estuviste ahí, nada que ver con lo que pasaba ahí”, aclaró. Sin embargo, Balli no dio marcha atrás y sostuvo que sus palabras la involucraban directamente: “Dijiste muchas cosas en las que yo quedé implicada. Muchísimas barbaridades que no voy a repetir. Hice una cadena nacional por lo que dijiste hacia mi persona. Me daba vergüenza”.

El periodista, visiblemente molesto, le recriminó que nunca haya rebatido sus dichos con fundamentos concretos y que, en cambio, llevara la discusión al plano personal. “Te daba vergüenza, pero fuiste a todos lados y lo único que dijiste es que yo te había invitado a salir”, disparó, y agregó una extensa crítica hacia la feria: “Organizaciones como el CONICET, la Universidad de San Andrés y Wikipedia, como organización, además de organismos internacionales, dicen la basura que es La Salada, la pobreza que promovió y cuánta gente se hizo rica. El Rey de La Salada está preso. No digo que sea tu amigo. No sabés qué decir”.

Lejos de quedar ahí, Mirol volvió a marcar el comentario personal que, según él, lo dejó expuesto: “Me boludeó diciendo que yo la invité a salir y yo la conocí en MasterChef”, remarcó.

La tensión siguió en aumento y hasta apareció el nombre de Yanina Latorre en la conversación. “¿Querés que diga lo que hablamos y de quién? De Yanina Latorre”, lanzó el periodista. “¿Cuál es el problema? Yo no tengo nada que ocultar, si tengo que decirle algo se lo digo en la cara”, respondió Marixa, desafiante. “¿Hablamos o no hablamos?”, insistió él.

Con ironía y sin dar demasiadas explicaciones, la participante de MasterChef Celebrity cerró el cruce: “No me acuerdo, como así tampoco te acordás que me invitaste a salir”, dejando el conflicto abierto y con final lejos de la reconciliación.