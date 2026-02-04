Yanina Latorre recogió el guante y fulminó a Juanita Tinelli: "Es una niña que..."

La respuesta de Yanina no tardó en llegar y se dio a través de sus historias de Instagram. Allí escribió: "No voy a contestarle a Juanita Tinelli. Es una niña que no la pasa bien. Igual no es verdad que llamé a sus amigos".

Además, la conductora de Sálvese quien pueda lanzó: "Qué pena que me haga burla. Jamás hablé mal de ella cuando me pidió ayuda, la ayudé con su ex".

En otra historia, Yanina fue aún más picante y cerró: "Igual si dijo lo del padre... ¿por qué no inventaría también sobre otros, no? Ojala Juana se ponga bien pronto. Se lo deseo de corazón porque quiero mucho a su familia".

Quién es el influencer que habría enamorado a Juanita Tinelli

Juanita Tinelli atravesó un cierre de año agitado luego de aquel fuerte posteo en el que cuestionó públicamente a su papá Marcelo Tinelli y dejó al descubierto una interna familiar que hasta entonces permanecía oculta.

Con el paso de las semanas, la tensión inicial comenzó a disiparse y la joven de 23 años volvió a mostrarse cerca del conductor, compartiendo momentos en reuniones familiares y también junto a sus hermanos, lo que reflejó cierta recomposición en el vínculo.

En los últimos días, desde las redes sociales surgió un inesperado intercambio de likes y comentarios entre Juanita y otro personaje conocido que despertó rumores de romance. Se trata de Tomás Mazza, un influencer que suele reaccionar en Instagram y dejar mensajes en las publicaciones de la modelo, lo que generó especulaciones entre sus seguidores sobre si existe algo más que simple simpatía virtual.

En una de las últimas fotos que Juanita compartió en las redes, posando con ropa interior negra, Mazza dejó un comentario cargado de picardía: "Temazo".

Ese gesto provocó que varios usuarios respondieran de inmediato, insinuando que podría haber una conexión especial entre ambos: "Juegue", "Ya estás poniendo cualquier pavada", "Ídolo", fueron algunas de las reacciones que aparecieron en el posteo. En paralelo, Marcelo Tinelli también se sumó con un mensaje orgulloso hacia su hija: "Qué bomba mi pebe hermosa".