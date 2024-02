Descubrieron al Cone Alexis Quiroga y Denisse de Gran Hermano bailando pegaditos: el video

Conejo Quiroga y Denisse de GH - TW LAM.jpg

Así, este fin de semana se la pudo ver a Denisse en un boliche junto a algunos ex Gran Hermano 2022, según se viralizó un clip en Twitter, donde también fue de la partida Nati Jota. Pero lo que más llamó la atención fue lo pegaditos que se los vio a la joven y el ex de Coti Romero.

Según el video que compartió la cuenta de Twitter de LAM (América TV), se los ve muy cerca uno del otro y con el Cone mirando hacia abajo mientras que el resto hace morisquetas frente a la lente del teléfono celular que captó el momento de diversión de los ex hermanitos. ¿Ha nacido un nuevo romance?

Tras su salida de Gran Hermano, Denisse estalló por el acercamiento de Sabrina a Bautista: "Estoy re caliente"

Un picante comentario de Sabrina Cortez a Bautista Mascia provocó enojo e indignación no solamente en la audiencia de Gran Hermano 2023 (Telefe) sino sobre todo en Denisse González y Alan Simone, ni bien quedaron eliminados del reality.

Sucede que Sabrina, por ese entonces todavía dentro de la casa, se acercó a Bautista, que había estado muy cerca de Denisse hasta su salida de la casa, y le dijo sin filtro: "Sabés que podés contar conmigo y cuando la extrañes a Denisse, según ella -señalando a Virginia-, soy parecida. Si me buscás...”.

Así las cosas, con Denisse y Alan ya desde el piso del Debate con Santiago del Moro y los analistas frente a frente, Laura Ubfal les mencionó el tema. "Chicos, no les quiero romper el corazón ni a Alan ni a Denisse pero hoy Sabrina le dijo a Bautista que es muy parecida a vos y que está dispuesta a estar con él. Fue en broma pero, ¿Cómo te cae?", preguntó directa.

"Yo ya lo dije. Es un juego y ahí adentro los sentimientos cambian día a día", lanzó en un primer momento la ex hermanita intentando ser políticamente correcta, a lo que la periodista le remarcó: "Pero hay un corazón y vos lo tenés", intentando que la joven hable de sus sentimientos.

"Sí, yo lo tengo. Me sentí mal pero que hagan lo que quieran. Están en todo su derecho", admitió la ahora ex hermanita, lo que generó la reacción de Sol Pérez que la cruzó sin filtro. "Deni, pero me gustaría escucharte decir: 'No, me re enoja. Quiero que tengas sangre", la pinchó la ex chica del clima.

Fue allí cuando Denisse no aguantó más y explotó reconociendo "Sí, estoy recontra caliente pero no voy a hacer quilombo", completamente sorprendida por la actitud de Sabrina con Bautista.