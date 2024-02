Denisse se metió de lleno en la pelea entre Furia y Manzana de Gran Hermano

Este jueves, en el piso de A la Babararossa, la ex GH, Denisse González, tomó partido en la pelea de Manzana vs Furia. “Afuera de la casa ¿sos team Manzana o team Furia?”, le consultó Georgina. “Furia. Pero me di cuenta afuera que es muy buena jugadora, me gusta mucho lo que hace. Siento que Manzana quiere que pise el palito para sacarla y por eso hizo lo que hizo", dijo la rubia.

“Yo le saqué la ficha desde el primer día. Él le quiere mostrar a las personas que es muy simpático y tierno pero yo siempre supe que era muy inteligente y que cuando tuviera que jugar, iba a jugar”, agregó.

Por último, Denisse mencionó que este cruce con Manzana hace más fuerte a Furia. “Furia porque hace ver que Manzana tuvo una doble cara adentro de la casa, e intentó jugar con eso”, concluyó.

Gran Hermano: aseguran que Furia le pegó a Manzana y podría haber una sanción

Es un hecho, Manzana le declaró la guerra a Furia en Gran Hermano 2023. En la gala de nominaciones, antes de conocer el voto de la casa, el referente del RKT dejó en claro que no tenía problema en enfrentar a Juliana en una placa.

"Hoy está todo bien, la convivencia bien con todos, pero cuando sea el momento de estar en placa y tenga que pelear con cada uno de ustedes, y sobre todo con vos, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para tener que sacarte a la ch… de Gran Hermano", expresó Federico, dirigiendo su mirada a la jugadora más picante del reality.

Tras los dichos de Manzana, los participantes fueron al confesionario. En el cierre de la gala, Santiago del Moro anunció a los nominados: Furia, Manzana, Agostina, Emma, Joel, Nico, Sabrina y Lisandro.

Una vez que terminó el programa, Juliana cruzó fuerte a Federico. El entredicho entre ambos fue tan fuerte que Furia le pegó con una hamburguesa al referente del RKT. En una charla en al cocina, Sabrina y Nicolás hablaron sobre lo ocurrido.

"Volvió a mostrar lo que es, violenta", señaló la rubia. "¿Vos viste cómo revoleó la hamburguesa, vos viste eso?”, acotó el joven. "Bolud... se mandó al muere, se canceló sola”, decretó la novia de Brian Fernández.

La actitud agresiva de Furia con Manzana podría tener consecuencias por infringir el reglamento de convivencia del juego. Habrá que esperar para ver si la producción de reality toma alguna sanción contra la participante.