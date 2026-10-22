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Edith Hermida protagonizó un blooper en vivo en Cortá por Lozano y terminó metiendo a la China Suárez

Edith Hermida se descargó sobre MasterChef Celebrity durante un móvil y lanzó una inesperada frase sobre la China Suárez que desató las risas en vivo.

22 oct 2026, 19:11
edith hermida, china suarez
edith hermida, china suarez

Edith Hermida quiso descargarse sobre su experiencia en MasterChef Celebrity (Telefe), pero una frase inesperada terminó robándose toda la atención. Durante un móvil para Cortá por Lozano (Telefe), la panelista lanzó un comentario sobre el elenco del reality y mencionó a la China Suárez, en un momento que provocó las risas de la China Ansa y dejó una perlita para la televisión.

La conversación venía por otro lado. Ansa recordó el enfrentamiento que tuvo con Edith en una de las pruebas gastronómicas del ciclo de Telefe, cuando ambas debían preparar la misma salsa y competir para ver quién conseguía subir al balcón. La periodista no ocultó su sorpresa por el resultado y contó cómo vivió aquella derrota.

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“Era muy difícil y teníamos que hacer duplas. Competíamos y me tocó contra Edith Hermida. Le tenías que ganar a tu dupla, que tenía la misma salsa que vos”, explicó.

Después, con una mezcla de indignación y humor, recordó el desenlace de la prueba: “Pensé que era pan comido. Y La zorra termina subiendo al balcón con un arroz con huevo revuelto”.

El apodo no tardó en llegar a oídos de la protagonista. Cuando le dieron lugar para responder, Edith no esquivó el comentario y reivindicó su desempeño en la competencia: “¿Muy zorra dijo? Subí al balcón, sí”.

Sin embargo, la revancha verbal de la panelista no terminó ahí. En medio del intercambio, dejó en claro que el paso por el reality le estaba pasando factura y apuntó contra sus compañeros con una frase que cambió por completo el tono de la charla. “Estoy agotada, me tiene podrida todo el elenco de MasterChef y sobre todo la China Suárez”, disparó.

La mención de la actriz fue inesperada y desató las risas en el móvil. Así, Edith pasó de defender su victoria culinaria frente a la China Ansa a protagonizar un blooper en vivo, con una descarga que terminó llevándose toda la atención.

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Durante una de las emisiones de MasterChef Celebrity (Telefe), la conductora compartía la mesa del jurado mientras Lizy Tagliani realizaba una divertida interpretación para su presentación. En ese contexto, un comentario sobre su apariencia desató un momento completamente inesperado.

"Qué linda que estás Lizy hoy", le dijo Maru Botana al verla caracterizada. Entre bromas, Wanda no tardó en reaccionar y lanzó: “Viuda y embarazada te dejaron”.

Siguiendo el juego de la actuación, Lizy respondió: “Estábamos juntos porque su esposa no sabe…”. A partir de esa frase, la conductora aprovechó para hacer una observación que muchos interpretaron como una clara alusión al escándalo que años atrás involucró a la actriz y a quien era su marido.

“Ah, ¿era casado? Otra familia que te cargaste zorra”, disparó picante Wanda, provocando un silencio inmediato en el estudio. La ocurrencia tomó por sorpresa a todos los presentes y la propia Lizy Tagliani se llevó las manos al rostro, impactada por la contundencia del comentario.

La reacción no pasó inadvertida entre los integrantes del programa. Germán Martitegui también evidenció su asombro y observó a la conductora con una sonrisa, sorprendido por semejante declaración en pleno aire.

De esta manera, cuando ya pasaron cinco años de aquel episodio que marcó un antes y un después en su vida personal, Wanda volvió a traer al presente la frase que se volvió viral en 2021, cuando utilizó sus redes sociales para apuntar contra la China Suárez en medio del escándalo que sacudió al mundo del espectáculo.

     

 

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