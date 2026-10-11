Juana Viale reveló qué hizo Mirtha Legrand apenas recibió el alta y el reclamo a Nacho Viale

El divertido reclamo de Mirtha Legrand a Nacho Viale

Según relató la conductora, cuando el paseo terminó y llegaron al domicilio de Mirtha, la Chiqui dejó en claro que tenía ganas de seguir dando vueltas.

“Y Nacho la llevó hasta la casa y ella le dijo: ‘¿Tan cortita la vuelta?’. ¡Hasta Mar del Plata se quería ir!”, expresó Juana entre risas.

La anécdota permitió conocer un momento distendido del regreso de Mirtha a su hogar, donde continúa recuperándose después de los días que permaneció internada.

Antes de seguir con el programa, Juana miró a cámara y le dedicó un saludo cargado de cariño, al que también le sumó su habitual humor.

“Así que le mandamos un beso. Yo te mando un beso enorme, gigante. Estoy feliz que estés en tu casa ya rompiendo las que… cómo se debe, abuelita. Muy bien, te quiero”, cerró.

Mientras Mirtha completa su recuperación en su domicilio, su nieta continúa al frente del ciclo y comparte con el público las novedades sobre su abuela. Esta vez, el regreso a casa llegó acompañado de una ocurrencia muy propia de la Chiqui.