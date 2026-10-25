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Juana Viale fulminó a Julieta Prandi y Emanuel Ortega por su polémica separación: "No me digas que..."

La conductora Juana Viale se metió en la sorpresiva separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega a menos de un mes de casarse y dio su categórica opinión.

25 oct 2026, 15:30
Juana Viale fulminó a Julieta Prandi y Emanuel Ortega por su polémica separación: No me digas que...

Juana Viale fulminó a Julieta Prandi y Emanuel Ortega por su polémica separación: "No me digas que..."

Juana Viale fulminó a Julieta Prandi y Emanuel Ortega por su polémica separación: No me digas que...

Juana Viale fulminó a Julieta Prandi y Emanuel Ortega por su polémica separación: "No me digas que..."

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se separaron a menos de un mes de la boda por civil en una noticia que confirmó la propia modelo a través de un posteo en su cuenta de Instaram el feriado del 12 de octubre y que causó gran sorpresa en toda la farándula.

En ese sentido, quien se metió de lleno en el tema fue Juana Viale desde el programa La noche de Mirtha (El Trece), dejando un picante comentario por el final de la relación de la modelo y el cantante.

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"Prandi estaba casada con Emanuel Ortega y estuvieron 27 días de casados. ¿Qué pasó?", le consultó la conductora a Marcelo Polino, y el invitado comentó: "A ciencia cierta no se sabe, nos sorprendió a todos".

“Yo quiero saber, ¿cómo te separás después de 27 días de casados?”, preguntó Viale. Y agregó entre risas: "No, no me jodas, no me digas que se desgastó la relación...”.

A lo que el periodista explicó sobre la situación: "Estuve en el recital de Palito, no estaba Emanuel, pero la familia estaba y están conteniéndolo, es una situación complicada".

Juana siguió interesada en el tema y cuestionó el poco tiempo que duró el matrimonio marcando también los gastos económicos que trae un casamiento.

"Podrían hacer una ficción de eso. ¡Pero qué gastadero! Cómo vas a casarte y a los 27 días, yo por lo menos la estiro un poco. Bueno pobres, qué gastadero de plata al pe.. está carísimo todo. O sea, 27 días, ni un mes. Yo conocí uno muy corto de unos amigos tres meses pero 27 días", concluyó picante.

Julieta Prandi explicó por qué no le dio otra chance a Emanuel Ortega

Julieta Prandi reveló en charla con Fernanda Iglesias por qué no le dio otra oportunidad a Emanuel Ortega y decidió terminar el matrimonio a menos de un mes de casarse.

“No sé qué te dijeron Fer. Solo sé que lo di todo y lo intenté hasta el final. A veces son muchas gotas las que desbordan el río. No soy de abandonar el barco si creo que puedo salvarlo”, le describió la modelo a la periodista.

Y en la comunicación remarcó que aprendió a repetarse a ella misma y no negociar su paz: “Una cosa aprendí de toda la mierda que me tocó en esta vida y es que primero debo respetarme yo, jamás negociar mi paz. Él es una persona que necesita estar seduciendo, necesita revalidarse todo el tiempo sin medir a quién va a lastimar”, sostuvo.

La modelo remarcó además la situación que atraviesa en lo personal con la reciente y sorpresiva separación: “Yo ya no puedo con esto, no quiero entrar en un puterío. Solo quiero alejarme, me siento superhumillada en este momento”, comentó.

En su mensaje, Julieta Prandi resaltó segura: “La tóxica no es una cuando del otro lado se mandan cagadas. Llega un momento en que decís ‘Hasta acá’. Por eso cada pareja tiene sus acuerdos. Todos sabemos qué podemos hacer o no dentro de nuestro vínculo para no lastimar al otro. Cuando uno decide romperlos igual, sabiendo que va a lastimar, sabe lo que puede pasar”.

     

 

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