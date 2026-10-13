Emanuel Ortega rompió el silencio detrás de una puerta tras su separación de Julieta Prandi

En otro tramo de la conversación, el cronista le preguntó si consideraba que la decisión de Prandi podía haber sido impulsiva y si existía la posibilidad de una reconciliación, teniendo en cuenta el amor que se habían demostrado y el poco tiempo que había transcurrido desde su casamiento.

Sin embargo, Ortega prefirió no profundizar en el tema ni alimentar especulaciones sobre el futuro de la pareja. En cambio, volvió a insistir en que se trata de una situación personal que desea mantener alejada de las cámaras.

"No, no tengo nada más para decir, les pido disculpas y sepan entender el momento, nada más. Yo les respeto mucho su trabajo, los superentiendo, pero entiéndanme también a mí, por favor, es un momento que quisiera conservar en en el ámbito de lo privado porque es algo privado entre dos personas, nada más", concluyó.

Quién sería la tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

A pocas semanas de haber celebrado su casamiento, Julieta Prandi sorprendió al comunicar que decidió terminar su matrimonio con Emanuel Ortega. Sin embargo, hubo un fragmento de su mensaje publicado en redes sociales que despertó especial atención y dio lugar a numerosas especulaciones. La mención de ciertos límites y acuerdos que no estaría dispuesta a negociar alimentó distintas hipótesis y, poco después, empezaron a trascender versiones sobre una situación que podría haber agravado los problemas de la pareja.

En este contexto, desde Intrusos (América TV) dieron a conocer detalles sobre una mujer que, según las versiones difundidas en el programa, habría quedado vinculada a la controversia. Allí señalaron que se llamaría Mariana y que tendría una relación de amistad con el entorno familiar de Ortega. La información que apareció posteriormente, lejos de despejar las incógnitas, sumó nuevos interrogantes sobre las circunstancias que habrían llevado a la separación de la modelo y el músico.

Durante el ciclo, Paula Varela reconstruyó una presunta escena que habría ocurrido en el estudio de grabación del cantante, donde Emanuel habría acordado realizar un trabajo junto a esa mujer. Según el relato de la panelista, Prandi habría llegado al lugar y reaccionado de manera enérgica ante una situación que le habría despertado sospechas. “Hace tus cuentitos que te quiero escuchar. Acá hay olor a algo raro, qué está pasando Emanuel”, habría expresado la conductora a los gritos, de acuerdo con lo que contó Varela.

A su vez, Daniel Ambrosino aportó otros datos sobre la mujer mencionada y su entorno. "Me dicen que Mariana vive con Ana Paula (Dutil) en Barrio Parque. Que esa casa era la que alquiló a Benjamin Vicuña", contó el periodista, al compartir información que se sumó a las distintas versiones que comenzaron a circular tras conocerse la ruptura.

Finalmente, Camilo García brindó el dato que permitió avanzar sobre la identidad de la mujer al señalar que se trataría de Mariana Marx. El panelista también recordó que el año pasado publicó un libro llamado "La risa más triste", una referencia que aportó una nueva pista sobre la persona mencionada en las versiones televisivas vinculadas con la separación de Prandi y Ortega.