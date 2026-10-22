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La China Suárez y Mauro Icardi volvieron a la Argentina: quiénes los acompañaron en el regreso

Tras unos días en Estados Unidos y México, la China Suárez y Mauro Icardi regresaron a Buenos Aires y se conoció la primera imagen de su llegada al país.

22 oct 2026, 20:06
China Suárez y Mauro Icardi
China Suárez y Mauro Icardi

Después de unos días de descanso entre Estados Unidos y México, Mauro Icardi y la China Suárez aterrizaron nuevamente en Buenos Aires. La pareja regresó acompañada por Rufina, Magnolia y Amancio, además de la madre de la actriz, y las primeras imágenes de la familia en el aeropuerto no tardaron en circular.

El viaje tuvo de todo: paisajes paradisíacos, tiempo en familia y una declaración de amor de la ex Casi Ángeles que dejó en claro cuánto disfrutó la experiencia junto a su pareja. En sus redes sociales, la actriz le dedicó un mensaje romántico al futbolista y resumió la escapada con palabras que no pasaron inadvertidas: “Gracias por otro viaje inolvidable. Gracias por tratarme como una reina, por amarme y cuidarme. Me abrazás y se para el mundo”.

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Pero, una vez terminado el descanso, toca volver a la realidad. Y para Icardi y la China, el regreso al país llega en un momento en el que todavía hay varias incógnitas sobre sus próximos pasos, tanto en lo profesional como en lo personal.

En el caso del delantero, durante los últimos días circularon versiones sobre posibles reuniones con clubes que podrían estar interesados en contar con él. Sin embargo, hasta el momento no hubo confirmaciones oficiales. También se lo vio compartiendo tiempo con un director que trabajó anteriormente con la China, una coincidencia que despertó interrogantes: ¿habrá algún proyecto audiovisual en carpeta para la actriz?

Por ahora, esa posibilidad permanece en el terreno de las especulaciones. Lo cierto es que ambos se encuentran en la Argentina sin compromisos laborales confirmados públicamente. Según aseguró Gustavo Méndez, Icardi no tendría previsto volver a jugar hasta diciembre, por lo que su futuro deportivo seguirá siendo tema de conversación durante las próximas semanas.

Cuál fue la contundente respuesta de la China Suárez tras las indirectas de Wanda Nara en MasterChef

La tensión entre Wanda Nara y Eugenia China Suárez sigue sumando capítulos y, por ahora, no da señales de agotarse. A pesar de que en ciertos momentos parece que el conflicto quedó atrás, algún comentario, publicación o gesto vuelve a encender las versiones de una rivalidad que atraviesa ya varios años. Mientras la empresaria cerró definitivamente su vínculo matrimonial con Mauro Icardi, la actriz disfruta de su presente sentimental junto al futbolista, con quien se muestra cada vez más afianzada.

A lo largo de este extenso enfrentamiento mediático, Wanda ha aprovechado distintas apariciones televisivas en MasterChef Celebrity (Telefe) para deslizar comentarios dirigidos tanto a su ex como a la actriz. Aunque ninguno de los dos suele responder de manera directa, las redes sociales aparecen con frecuencia como el escenario elegido para dejar mensajes que muchos interpretan como réplicas cargadas de significado.

En esta ocasión, la exfigura de Casi Ángeles utilizó su cuenta para mostrar parte de la escapada que compartió en México con sus hijos e Icardi. Desde allí publicó una serie de fotos de la estadía en un exclusivo complejo turístico, donde dejó reflejado el gran momento personal que atraviesa junto al delantero.

La situación cobró fuerza luego de la filosa referencia que Wanda realizó durante la emisión del miércoles por la noche del reality culinario, en una conversación con Edith Hermida.

Horas más tarde, la actriz recurrió a sus historias de Instagram para compartir nuevas imágenes de sus vacaciones y acompañarlas con un mensaje que rápidamente despertó interpretaciones entre los seguidores de ambas.

“Qué manera de amar México. La gente es tan educada, amable. Siempre deseando volver”, escribió la China Suárez, dejando en claro cuánto disfrutó de su estadía en el país azteca.

     

 

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