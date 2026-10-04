La emoción de Sofía Jujuy Jiménez al cumplir un gran sueño junto a su novio: "¡Lo logramos!"

Las lluvias que se registraron durante toda la mañana en Buenos Aires no impidieron que Jujuy y su novio participen de la peregrinación y se mostraron felices tras llegar a destino después de varias horas de recorrido a pie, cumpliendo así ella un deseo que tenía desde hace tiempo.

Rocío Marengo peregrinó a Luján bajo la lluvia para cumplir una promesa

Rocío Marengo se sumó a los miles de fieles que cada año realizan la tradicional peregrinación hacia la Basílica de Luján y, antes de emprender el camino bajo la lluvia, contó cuál era la promesa que decidió cumplir y el motivo tan especial que la llevó a ponerse en marcha.

Antes de comenzar, se despidió de su hijo Isidro y compartió con sus seguidores el motivo que la llevó a emprender la caminata. Frente al cochecito donde estaba el bebé, le habló con ternura y le contó por qué iba a realizar el recorrido.

“¿Qué pasa, mi amorcito? Voy a ir a agradecer que viniste a mi vida. Te amo, hermoso, te amo. Te amo mucho. Te amo”, le dijo, antes de despedirse con una pregunta sobre el atuendo que eligió para la caminata: “¿Te gusta el traje de mamá?”, le decía a su pequeño hijo.

A pesar del mal tiempo, Rocío Marengo mantuvo el buen ánimo durante los primeros kilómetros y fue compartiendo distintos momentos de la caminata. En su recorrido pasó por localidades como Castelar, Ituzaingó y Merlo, mientras avanzaba hacia el destino final: la Basícila de Luján.