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La emoción de Sofía Jujuy Jiménez al cumplir un gran sueño junto a su novio: "¡Lo logramos!"

La modelo Sofía Jujuy Jiménez compartió imágenes en las redes de un momento inolvidable acompañada de su novio Gustavo.

4 oct 2026, 10:55
La emoción de Sofía Jujuy Jiménez al cumplir un gran sueño junto a su novio: ¡Lo logramos!

La emoción de Sofía Jujuy Jiménez al cumplir un gran sueño junto a su novio: "¡Lo logramos!"

La emoción de Sofía Jujuy Jiménez al cumplir un gran sueño junto a su novio: ¡Lo logramos!

La emoción de Sofía Jujuy Jiménez al cumplir un gran sueño junto a su novio: "¡Lo logramos!"

El sábado desde temprano miles de personas se congregaron en Liniers para participar de la clásica peregrinación a la Basílica de Luján como fue el caso de Rocío Marengo y Carolina Pampita Ardohain que nuevamente dijo presente en el evento religioso y caminó junto a la mulitud en medio de la intensa lluvia.

Otro de los famosos que dijo presente en la peregrinación y cumplió así un deseo que tenía desde hace tiempo de participar de la larga caminata fue Sofía Jujuy Jiménez.

La modelo compartió una serie de postales en las redes de lo que fue la experiencia que vivió acompañada de su novio Gustavo, mostrando los varios pasajes que atravesaron durante el extenso recorrido a pie acompañado de un mensaje especial sobre la experiencia vivida.

"¡Lo logramos! Gracias por acompañarme mi amor, hace dos años que sentía la necesidad de ir y hoy entendí el por qué, solo me salió agradecer", indicó emocionada Sofía desde su cuenta en Instagram junto a varias imágenes y videos de lo que fue su participación en la peregrinación junto a su pareja desde hace un año después de oficializar el noviazgo en el verano.

Las lluvias que se registraron durante toda la mañana en Buenos Aires no impidieron que Jujuy y su novio participen de la peregrinación y se mostraron felices tras llegar a destino después de varias horas de recorrido a pie, cumpliendo así ella un deseo que tenía desde hace tiempo.

Rocío Marengo peregrinó a Luján bajo la lluvia para cumplir una promesa

Rocío Marengo se sumó a los miles de fieles que cada año realizan la tradicional peregrinación hacia la Basílica de Luján y, antes de emprender el camino bajo la lluvia, contó cuál era la promesa que decidió cumplir y el motivo tan especial que la llevó a ponerse en marcha.

Antes de comenzar, se despidió de su hijo Isidro y compartió con sus seguidores el motivo que la llevó a emprender la caminata. Frente al cochecito donde estaba el bebé, le habló con ternura y le contó por qué iba a realizar el recorrido.

¿Qué pasa, mi amorcito? Voy a ir a agradecer que viniste a mi vida. Te amo, hermoso, te amo. Te amo mucho. Te amo”, le dijo, antes de despedirse con una pregunta sobre el atuendo que eligió para la caminata: “¿Te gusta el traje de mamá?”, le decía a su pequeño hijo.

A pesar del mal tiempo, Rocío Marengo mantuvo el buen ánimo durante los primeros kilómetros y fue compartiendo distintos momentos de la caminata. En su recorrido pasó por localidades como Castelar, Ituzaingó y Merlo, mientras avanzaba hacia el destino final: la Basícila de Luján.

     

 

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