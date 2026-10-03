Rocío Marengo peregrinó a Luján bajo la lluvia para cumplir una promesa: "Voy a agradecer que..."

El cielo gris y la lluvia que acompañaron buena parte del trayecto finalmente dieron paso al sol, justo mientras la conductora de Todo cocinado (El Nueve) continuaba su camino hacia la Basílica. Una jornada especial para Marengo, que decidió cumplir con su promesa y agradecer por la llegada de su hijo, uno de los grandes deseos que concretó en su vida.

Cómo le cambió la vida a Rocío Marengo su hijo

La llegada de Isidro modificó por completo las prioridades de Rocío Marengo y la modelo no ocultó la felicidad que siente al vivir una experiencia que esperó durante mucho tiempo.

“Estoy muy feliz, me da orgullo ser la mamá de Isi”, expresó con emoción, y contó que desde el nacimiento de su hijo su atención está puesta casi exclusivamente en él: “Claramente hoy mi vida pasa por él, no me importa nada de lo mío. Lo único que quiero es que pase lo que está pasando, que la gente le dé cariño a él, que le digan cosas lindas, que lo quieran”.

Al hablar del vínculo que construyó con Isidro, Marengo reconoció que la maternidad también produjo un cambio profundo en su manera de ver las cosas: “Me cambiaron las prioridades, soy otra. Isi saca mi mejor versión lejos. Dormir con él es re lindo; segundo a segundo lo amo más. Estoy disfrutando mucho este presente tan esperado, tan deseado, que claramente no es nada que ver a lo que yo podría haberme imaginado, es todo mil veces mejor”.

La modelo también se mostró sorprendida por la intensidad de la experiencia y admitió que la realidad superó incluso aquello que alguna vez había imaginado: “Estoy en un sueño, creo que ni siquiera había llegado a soñar esto. Y me tocó un hijo amoroso, divino, que me lo hace todo fácil”.

Durante la entrevista, además, recordó cómo atravesó el embarazo y los primeros días de Isidro, quien nació un mes antes de lo previsto. Marengo destacó especialmente lo que significó para ella acompañarlo durante su paso por neonatología: “Hasta eso me lo hizo fácil. Fuimos a neonatología y todo fue aprendizaje, todo crecimiento, todo me hizo bien como persona. Todo el camino de Isi fue difícil, pero fue parte de lo que hoy soy”.

Lejos de quedarse con las dificultades que atravesó, la modelo aseguró que volvería a elegir cada parte de ese recorrido: “Si yo vuelvo a vivir esto no cambio nada, todo me encantó”.