Rocío Marengo peregrinó a Luján bajo la lluvia para cumplir una promesa: "Voy a agradecer que..."

Rocío Marengo se sumó a la tradicional peregrinación hacia la Basílica de Luján con un motivo puntual: dar gracias por el nacimiento de su hijo Isidro, fruto de su relación de 12 años con el empresario Eduardo Fort.
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Rocío Marengo se sumó a los millones de fieles que cada año realizan la tradicional peregrinación hacia la Basílica de Luján y, antes de emprender el camino bajo la lluvia, contó cuál era la promesa que decidió cumplir y el motivo tan especial que la llevó a ponerse en marcha.
Rocío Marengo se sumó a la tradicional peregrinación hacia la Basílica de Luján con un motivo puntual: dar gracias por el nacimiento de su hijo Isidro, fruto de su relación de 12 años con el empresario Eduardo Fort.
Antes de comenzar, se despidió de su hijo Isidro y compartió con sus seguidores el motivo que la llevó a emprender la caminata. Frente al cochecito donde estaba el bebé, le habló con ternura y le contó por qué iba a realizar el recorrido: “¿Qué pasa, mi amorcito? Voy a ir a agradecer que viniste a mi vida. Te amo, hermoso, te amo. Te amo mucho. Te amo”, le dijo, antes de despedirse con una pregunta sobre el atuendo que eligió para la caminata: “¿Te gusta el traje de mamá? ”.
La modelo comenzó el recorrido desde Liniers, punto de partida tradicional de la peregrinación, preparada para enfrentar las condiciones climáticas. Para la ocasión, eligió un pilotín celeste sobre la ropa impermeable y llevó un paraguas para resguardarse de la lluvia y el viento.
A pesar del mal tiempo, Marengo mantuvo el buen ánimo durante los primeros kilómetros y fue compartiendo distintos momentos de la caminata. En su recorrido pasó por localidades como Castelar, Ituzaingó y Merlo, mientras avanzaba hacia Luján.
El cielo gris y la lluvia que acompañaron buena parte del trayecto finalmente dieron paso al sol, justo mientras la conductora de Todo cocinado (El Nueve) continuaba su camino hacia la Basílica. Una jornada especial para Marengo, que decidió cumplir con su promesa y agradecer por la llegada de su hijo, uno de los grandes deseos que concretó en su vida.
La llegada de Isidro modificó por completo las prioridades de Rocío Marengo y la modelo no ocultó la felicidad que siente al vivir una experiencia que esperó durante mucho tiempo.
“Estoy muy feliz, me da orgullo ser la mamá de Isi”, expresó con emoción, y contó que desde el nacimiento de su hijo su atención está puesta casi exclusivamente en él: “Claramente hoy mi vida pasa por él, no me importa nada de lo mío. Lo único que quiero es que pase lo que está pasando, que la gente le dé cariño a él, que le digan cosas lindas, que lo quieran”.
Al hablar del vínculo que construyó con Isidro, Marengo reconoció que la maternidad también produjo un cambio profundo en su manera de ver las cosas: “Me cambiaron las prioridades, soy otra. Isi saca mi mejor versión lejos. Dormir con él es re lindo; segundo a segundo lo amo más. Estoy disfrutando mucho este presente tan esperado, tan deseado, que claramente no es nada que ver a lo que yo podría haberme imaginado, es todo mil veces mejor”.
La modelo también se mostró sorprendida por la intensidad de la experiencia y admitió que la realidad superó incluso aquello que alguna vez había imaginado: “Estoy en un sueño, creo que ni siquiera había llegado a soñar esto. Y me tocó un hijo amoroso, divino, que me lo hace todo fácil”.
Durante la entrevista, además, recordó cómo atravesó el embarazo y los primeros días de Isidro, quien nació un mes antes de lo previsto. Marengo destacó especialmente lo que significó para ella acompañarlo durante su paso por neonatología: “Hasta eso me lo hizo fácil. Fuimos a neonatología y todo fue aprendizaje, todo crecimiento, todo me hizo bien como persona. Todo el camino de Isi fue difícil, pero fue parte de lo que hoy soy”.
Lejos de quedarse con las dificultades que atravesó, la modelo aseguró que volvería a elegir cada parte de ese recorrido: “Si yo vuelvo a vivir esto no cambio nada, todo me encantó”.