Pampita sorprendió con una profunda reflexión durante la Peregrinación a Luján bajo la lluvia

Antes de comenzar, la modelo también mostró cómo preparaba sus pies para afrontar el extenso trayecto, con apósitos especiales para prevenir ampollas. Una vez en camino, se la pudo ver con un piloto gris oscuro con capucha de piel, mientras avanzaba entre los peregrinos y enfrentaba las complicaciones provocadas por el mal tiempo.

A través de sus historias de Instagram, Pampita fue retratando distintos momentos de la jornada. En algunas imágenes apareció rodeada de fieles con ponchos de colores, mientras la imagen de la Virgen avanzaba protegida por un nylon transparente en medio de la multitud.

La lluvia también dejó importantes acumulaciones de agua sobre las calles, obligando a los participantes a sortear distintos obstáculos durante el recorrido. Incluso algunas estructuras religiosas y carritos debieron ser cubiertos con plástico para protegerlos de las precipitaciones.

Por qué Pampita participa de la Peregrinación a Luján desde hace muchos años

Sin embargo, las condiciones climáticas no parecieron detener el entusiasmo de Pampita, que en otra de las postales se mostró con un piloto amarillo y los brazos en alto, compartiendo un gesto de aliento con quienes participaban de la tradicional caminata.

La 52ª edición de la Peregrinación Juvenil a Luján comenzó desde la medianoche del sábado en la Iglesia de San Cayetano, ubicada en el barrio porteño de Liniers. La salida oficial de la Imagen Peregrina estaba prevista para las 10 de la mañana, mientras que la misa central se realizará este domingo a las 07:00, horario en el que se espera la llegada de la mayor parte de los fieles.

Lo cierto es que esta no es la primera vez que Pampita enfrenta una tormenta durante esta experiencia. En 2021, cuando participó de la 47ª edición junto a Barby Franco, ambas debieron improvisar gorros y pilotos con bolsas de nylon ante la intensa lluvia que las sorprendió cuando estaban próximas a llegar a la primera parada, en La Reja.

En aquella oportunidad, la caminata tenía un significado particular para la modelo, que se había sumado para agradecer por el nacimiento de Ana, su hija con Roberto García Moritán, que había llegado al mundo apenas dos meses antes.

Pero la relación de Pampita con esta peregrinación va mucho más allá de una tradición religiosa. A lo largo de los años, cada recorrido estuvo atravesado por distintos momentos personales, algunos de enorme dolor y otros de profunda felicidad.

La modelo caminó para pedir un embarazo después de la muerte de su hija Blanca, quien falleció en 2012. También regresó para agradecer el nacimiento de Ana y, en 2024, llegó a la Basílica entre lágrimas, apenas una semana después de anunciar su separación de Roberto García Moritán. En aquella oportunidad, los fieles le hicieron llegar su cariño durante el trayecto.

Incluso, una de estas peregrinaciones terminó teniendo un papel inesperado en su historia sentimental. Fue durante una de esas caminatas cuando se encontró con la madre de Martín Pepa, y terminó resultando el punto de partida de su actual relación con el polista.

Así, una vez más y bajo la lluvia, Pampita volvió a recorrer el camino hacia Luján, compartiendo con sus seguidores una experiencia que reúne fe, recuerdos y distintos capítulos de su vida.