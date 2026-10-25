La firme respuesta de Wanda Nara a la triste reflexión de Mauro Icardi por sus hijas

Lo cierto es que la respuesta de Wanda Nara no tardó en llegar y lo hizo con fotos de un día especial que compartió con sus hijas, en el marco del día internacional del colegio donde concurren a clases.

La conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) optó por reflejar la alegría que siente por el crecimiento de sus hijas y el acompañimiento que les da, en este caso en sus actividades escolares.

“Orgullosa de vos Isi. Un sábado en el cole bajo el agua pero felices", precisó Wanda sin hacer mención al posteo de su ex pero en clara respuesta a lo expresado por el futbolista lo que reaviva el conflicto entre los dos tras el divorcio que determinó la Justicia en Italia.

Se filtró cuánto cobró Wanda Nara por su película

En el programa SQP analizaron el estreno de la película de Wanda Nara "¿Querés ser mi hijo?" y revelaron el cachet de la conductora para el trabajo. La historia se filmó en Uruguay y también en algunas locaciones de Argentina durante los meses de abril y mayo.

Ante la expectativa que generó la película, lue Martín Salwe en el ciclo Sálvese Quien Pueda (América Tv) quien indicó el importante monto en dólares que habría embolsado de la ex de Mauro Icardi por ese trabajo cinematográfico.

"Tengo el cachet. Para hacer película en su rol de protagonista Wanda cobró 60 lucas verdes para hacer la película", comentó el panelista al aire generando sorpresa entre sus compañeros por el monto.

E incluso remarcó después que esa cifra es de base por la filmación y que la misma puede aumentar considerablemente con la venta de tickets en los próximos días luego de su estreno en cine.

"Se proyecta que gane otros 60 con la venta de entradas", agregó Salwe sobre la ganancia estimada que podría generar la mediática con ese trabajo en la pantalla grande en la película que protagoniza junto a Agustín Bernasconi.