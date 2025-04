La fuerte historia y fotos inéditas de las personas con las que se crió Mauro Icardi fuera de su familia

Los padres biológicos de Mauro son Juan Carlos Icardi y Analía Rivero, y tiene tres hermanos: Ivana, Guido y Aldana.

Embed

Lo cierto es que en el ciclo A la tarde, América Tv, Daniel Fava contó la historia desconocida de Icardi en su infancia y cómo fue criado por una familia amiga que le abrió las puertas de su hogar.

"Leía parte de la declaración testimonial de la directora del colegio y citaba que Icardi se habría criado así, me llega desde Rosario una información que ya tenía y vuelvo a rechequear", comenzó el periodista.

Y detalló: "La información me marca que a Mauro Icardi no lo habría criado su familia natal. No habría estado muy presente la madre biológica durante su infancia".

mauro icardi foto de la infancia 2.jpg

"Y me cuentan que en Rosario es vox populi que Mauro Icardi pasó su infancia bajo la crianza de la familia Gil. Silvia, ama de casa, fue quien habría cuidado varias veces de Icardi cuando la madre de él lo dejaba y no estaba acompañándolo", siguió.

"El padre trabajaba y pasaba gran parte del día con otra familia que nada tenía que ver con él sino que le abrió las puertas de su casa para criarlo ante la ausencia materna", continuó Fava en el ciclo que conduce Karina Mazzocco y mostró las imágenes del futbolista con los jóvenes con los que creció.

"Es más, tengo fotos del vínculo que hizo con Juan Manuel Gill y el hermano de este chico durante toda la infancia y que hoy mantiene como los lazos familiares más cercanos. Son sus hermanos del corazón, foto de Icardi de muy jovencito, fue con quienes se crió", concluyó.

mauro icardi foto de la infancia.jpg

Apareció un testimonio clave en la denuncia de Wanda Nara contra Mauro Icardi por violencia

Semanas atrás trascendió que Wanda Nara y Maxi López habían realizado una presentación en la Justicia contra Mauro Icardi por presunto maltrato a uno de sus hijos.

“La Asociación de Escuelas Lincoln, establecimiento educativo donde concurre el menor, le informó al progenitor que el mismo sufrió hechos de violencia en el tiempo en que convivió con el denunciado. El denunciado es Mauro Icardi”, contó en ese momento el periodista Luis Bremer en Desayuno Americano.

Este jueves, Wanda Nara se presentó ante la Justicia para ratificar su denuncia contra su ex. "Vengo para acompañar la denuncia del colegio", manifestó la mediática ante la prensa.

En A la tarde, América Tv, confirmaron que la directora del colegio de los chicos declaró en los tribunales y fue contundente con sus dichos.

"Habló la directora del colegio. En el documento al que accedimos, se habla de maltrato familiar. Agresiones físicas y verbales a todo el entorno familiar", señaló el periodista Daniel Fava.

"Se le preguntó a la directora si sabía o había escuchado del accionar de Wanda ante esos maltratos. Lo que la directora relata en su declaración es que Wanda ante los maltratos físicos y verbales tomaba una actitud pasiva", agregó.

Daniel Fava señaló que la palabra de la directora podría perjudicar seriamente a Icardi. "Esta declaración compromete a Mauro Icardi", sentenció.