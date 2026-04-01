Rumores de tensión entre Ailén Cova y la madre de Alexis Mac Allister: la tajante reacción de la pareja

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"Fue la que negoció", aportó Nancy Duré acerca de lo que fue aquella escandalosa separación del deportista con su ex Camila Mayan tras el Mundial Qatar 2022.

En ese contexto, el cronista Walter Leiva se encontraba en el Aeropuerto de Ezeiza esperando la salida del país de Alexis y Ailén tras los amistosos con la Selección y ante la consulta sobre cómo se encontraba la relación con su suegra, ambos optaron por el silencio y se retiraron siguiendo su camino rumbo al avión.

La pareja regresó a Inglaterra donde el futbolista se reincorporará a los entrenamientos del club inglés. Tras la silenciosa salida del aeropuerto, Fernanda Iglesias sumó otro foco de conflicto en la supuesta interna familiar que atravesaría el futbolista.

"Es divina la madre de él, lo que pasa es que hubo un rumor el año pasado de una infidelidad de Alexis y a partir de ahí algo pasó entre la madre de él y la mujer", explicó la panelista.

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Las tiernas fotos de Alaia, la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova

Alexis Mac Allister y su pareja Ailén Cova se convirtieron en padres de una hermosa niña, Alaia, en septiembre de 2025 y días después de su nacimiento publicaron las primeras fotos de la pequeña.

"Después de 18 horas de sufrimiento, llegó el momento más lindo y especial de nuestras vidas", escribió el futbolista en su posteo donde además dedicó unas tiernas palabras a su pareja.

"Párrafo aparte para vos amor, re contra orgulloso de tu fuerza y amor para sobrepasar esto y darnos el regalo más grande del mundo. Te amo", manifestó Alexis a pura emoción en el posteo donde se ven varias imágenes de la niña.

En las imágenes se los puede ver radiantes de felicidad, mirándose a los ojos y disfrutando a pleno de este momento tan especial en sus vidas tras convertirse en padres.

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