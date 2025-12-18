La furia de Pilar Smith en LAM por su expulsión: "Es una vergüenza, esto no va a quedar acá"

En su descargo, Smith recordó sus críticas a la ceremonia de los Martín Fierro Latino Miami 2025, donde había señalado que la gala fue desorganizada y con fallas técnicas que dejaron mal parado al evento internacional. Esa opinión, según ella, fue el detonante de la sanción.

"Voy a ir hasta las últimas consecuencias. Es una vergüenza. Es una vergüenza que por opinar, decir que fue un Martín Fierro horrible, que lo voy a seguir diciendo, me echen de APTRA", remarcó con firmeza.

De esta manera, Pilar Smith se suma a Evelyn von Brocke como las dos periodistas expulsadas en medio de una interna que sacude a APTRA y que promete seguir generando repercusiones.

Qué había dicho Pilar Smith sobre los Martín Fierro Latino Miami 2025

En una charla con Juan Etchegoyen en Mitre Live, Pilar Smith no se guardó nada y lanzó fuertes declaraciones sobre la transmisión de los Martín Fierro Latino Miami 2025.

"Si me hubiesen invitado al Premio Martín Fierro Latino hubiese ido pero se me encimaba con un viaje a Chile que tenía pendiente y la verdad es que no me perdí de nada, el organizador que no me invitó me hizo un favor", comenzó diciendo.

Al profundizar en su mirada sobre la premiación, Pilar fue tajante: "Yo lo veía venir bastante pelusa este Martín Fierro Latino pero los últimos dos son los más bochornosos de la historia del premio y este último fue peor todavía. La técnica de afuera no es lo mismo que acá y allá es muy estricto y se notó la precariedad".

Más adelante, dejó en claro su postura dentro de la entidad: "Nunca pensé en renunciar en APTRA más allá de mi crítica. Sé que a mis espaldas se dicen cosas feas y hablan mal de mi en los chats. Si me quieren echar, es otro problema. Dicen que todo el tiempo hablo mal de APTRA en los medios a mis espaldas en esos chats".

Sobre la gala, Smith fue contundente: "La transmisión habla por sí sola y no hace falta lo que diga yo". Y, por último, lanzó una frase lapidaria: "No se cuidó eso y no había nadie salvo Fátima Flórez y alguno que otro más. Me parece tremendo que no haya figuras y que los organizadores no se den cuenta de eso, fue un parripollo y una kermesse. El Martín Fierro pide figuras y faltaron y eso me enojó".