Pepe Ochoa confirmó la reconciliación de una famosa periodista con su expareja tras varias idas y vueltas

Cabe recordar que, a mediados de junio, cuando se conoció la separación, Pilar había aclarado que no hubo terceros involucrados. "Fue un desgaste. Di todo hasta el final, pero ya no estaba enamorada. No se podía seguir", sostuvo en ese momento.

La reconciliación sorprendió a muchos, ya que la periodista había sido muy firme al comunicar su ruptura. Sin embargo, como suele ocurrir en las relaciones largas, el amor parece haber encontrado una nueva oportunidad.

Una famosa periodista anunció su separación tras más de 6 años y varios conflictos

Meses atrás, en Infama (América TV), la periodista Pilar Smith confirmó su separación de Rafael Ruiz Huidobro, tras seis años de relación.

La conductora de Gossip participó en un móvil del programa conducido por Marcela Tauro, acompañada por sus amigas Anamá Ferreira y Evelyn Von Brocke, quienes la apoyan en este momento difícil.

“Me separé hace algunas semanas, pero acá estamos con amigas que me están haciendo el aguante. Es una historia triste”, comentó.

Pilar explicó que, aunque atravesaron varias crisis y lograron superarlas, esta vez la ruptura es definitiva: “Sí, esta vez es definitivo, lamentablemente. Tuvimos tres grandes crisis, esta fue la última. Así que, ya está”.

“Se intentó. El año pasado sufrí mucho. Me separé en junio del año pasado, tratamos de recomponer y no pudimos. Así que tomé la decisión hace algunos días de terminar la relación”, agregó.

Y cerró con una reflexión sobre el final del vínculo: "Ningún tercero en discordia. Esto tiene que ver con un desgaste de la pareja. Lo di todo, la peleé hasta último momento y no se podía seguir. No estaba enamorada”.