OTRA OPORTUNIDAD

Pepe Ochoa confirmó la reconciliación de una famosa periodista con su expareja tras varias idas y vueltas

Una famosa periodista volvió a apostar al amor. En LAM, se confirmó que, tras una separación que parecía definitiva, decidió reconciliarse por tercera vez con su expareja.

26 ago 2025, 22:39
pepe ochoa
pepe ochoa

Este martes, en LAM (América TV), Pepe Ochoa confirmó la reconciliación de una famosa periodista de espectáculos con su expareja, luego de varias idas y vueltas en su relación.

Minutos antes de que finalizara el programa, Nazarena Vélez -quien está reemplazando a Ángel de Brito en la conducción- le preguntó al panelista: "Quién se reconcilió por tercera vez con su pareja".

"Se reconcilió por tercera vez Pilar Smith con Rafael Ruiz Huidobro, su anterior anterior pareja", reveló Ochoa, confirmando que la historia de amor entre ambos vuelve a tener un nuevo capítulo.

"Me pone contenta que haya vuelto, porque yo me la encontré en el cumpleaños de Ángel y estaba medio... Y en el viaje se ve que habrá pensado y volvieron", comentó Nazarena, dejando entrever que la periodista habría reflexionado durante un reciente viaje, lo que habría motivado el acercamiento.

Cabe recordar que, a mediados de junio, cuando se conoció la separación, Pilar había aclarado que no hubo terceros involucrados. "Fue un desgaste. Di todo hasta el final, pero ya no estaba enamorada. No se podía seguir", sostuvo en ese momento.

La reconciliación sorprendió a muchos, ya que la periodista había sido muy firme al comunicar su ruptura. Sin embargo, como suele ocurrir en las relaciones largas, el amor parece haber encontrado una nueva oportunidad.

Meses atrás, en Infama (América TV), la periodista Pilar Smith confirmó su separación de Rafael Ruiz Huidobro, tras seis años de relación.

La conductora de Gossip participó en un móvil del programa conducido por Marcela Tauro, acompañada por sus amigas Anamá Ferreira y Evelyn Von Brocke, quienes la apoyan en este momento difícil.

“Me separé hace algunas semanas, pero acá estamos con amigas que me están haciendo el aguante. Es una historia triste”, comentó.

Pilar explicó que, aunque atravesaron varias crisis y lograron superarlas, esta vez la ruptura es definitiva: “Sí, esta vez es definitivo, lamentablemente. Tuvimos tres grandes crisis, esta fue la última. Así que, ya está”.

“Se intentó. El año pasado sufrí mucho. Me separé en junio del año pasado, tratamos de recomponer y no pudimos. Así que tomé la decisión hace algunos días de terminar la relación”, agregó.

Y cerró con una reflexión sobre el final del vínculo: "Ningún tercero en discordia. Esto tiene que ver con un desgaste de la pareja. Lo di todo, la peleé hasta último momento y no se podía seguir. No estaba enamorada”.

