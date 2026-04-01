Fernanda Iglesias reveló la separación y escandaloso pedido de divorcio de famosa pareja: "Hay enojo"

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Y agregó luego tras revelar que los protagonistas de la historia son Guido Süller y Tomasito: “Estaban casados todavía y el día del cumpleaños de Tomasito Guido le mandó el pedido de divorcio, cosa que a él lo entristeció mucho porque se lo mandó sin hablarle, hay enojo”.

Fernanda Iglesias remarcó que Tomasito nunca estuvo interesado en el dinero de él pero que ahora sí iniciaría un reclamo por cómo Guido le solicitó el divorcio sin contactarlo previamente.

“Tomasito le va a hacer un reclamo porque él, para demostrarle a Guido que se casaba por amor y no por interés, firmó como un prenupcial. Él no sabe bien qué firmó“, sostuvo la panelista sobre un acuerdo previo a dar el sí que podría existir entre los dos.

Además profundizó en los problemas que ellos fueron teniendo en la relación: “Empezaron a tener problemas cuando se murió la mamá de Guido, él estaba muy mal, triste. Y Tomasito como que estaba cansado de verlo siempre así, no tenían relaciones sexuales. Era una pareja de compañerismo por eso Guido tenía otras personas”.

“Según Tomás, Guido no se portó muy bien. Por ejemplo, no le dio nunca la prepaga. Entonces esas cosas ya lo fueron enojando", explicó Fernanda Iglesias sobre el pedido de divorcio que enfrenta a Guido Süller y Tomasito.

tomasito y guido suller

El vínculo entre Guido Süller y Tomasito marcado por los escándalos

La historia de amor entre Tomasito y Guido Süller es una de las relaciones más mediáticas y polémicas de la farándula argentina en los últimos años.

En 2018 se casaron en un registro civil de Escobar, sellando un matrimonio muy mediático en el que ambos declararon que su amor “trascendía el sexo”.

Sin embargo, la relación se volvió conflictiva por infidelidades, celos y diferencias; Tomasito contó luego que vivió muchas traiciones de Guido y que se propuso abrir la pareja, pero que él no fue leal.

En 2019 anunciaron la separación. Tomasito dijo que se “hizo mal” y que se cansó de las infidelidades, y dejaron de convivir aunque legalmente siguieron casados.

A lo largo de los años hubo idas y vueltas y fueron vistos cenando juntos, volviendo a mostrarse como pareja y luego separándose otra vez, con Tomasito criticando públicamente algunas conductas del mediático.