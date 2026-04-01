El presente de Mónica Cahen D'Anvers retirada del periodismo y a 4 años de la muerte de César Mascetti

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Ya desde su retiro del aire, Mónica y César vivieron su vida alejados de los medios y se instalaron en La Campiña, una emblemática estancia ubicada en San Pedro, Provincia de Buenos Aires. Desde la década de 1980, ese lugar se transformó en su hogar y lo convirtieron en un emprendimiento productivo de cítricos.

Hoy la periodista tiene 91 años y tras retirarse definitivamente del periodismo en 2015, desde las redes sociales muestra cómo son sus días rodeada de naturaleza y recibe a sus familiares y amistades más cercanas.

La ex conductora de Telenoche comparte videos en las redes donde se muestra estimulada por el paisaje verde de campo entre árboles, sol y animales que ofrece la paz del lugar donde vive, que cuenta con museo y huerta.

"Ya esstamos en temporada de naranjas como verán, tenemos de todo, chiquititas y una guasa como esta, es de locos, son gajes del oficio", precisaba la periodista en una de las publicaciones en redes mostrando la fruta cítrica.

Mónica Cahen D'Anvers 3

Cómo fue la extensa y exitosa carrera periodística de César Mascetti

César Mascetti tuvo una larga trayectoria en el medio, siempre acompañado por su mujer Mónica Cahen D'Anvers, con quien marcó un antes y después a la hora de informar.

En sus inicios, el periodista dejó su ciudad natal de San Pedro para irse a estudiar a Universidad Nacional de La Plata donde se formó como comunicador.

Sus primeros pasos fueron en el diario El Independiente, periódico fundado por su abuelo Alejandro Mascetti en 1892, y que luego continuaría su padre, César Mascetti.

En 1965 comenzó a trabajar en el diario Clarín y en 1968 ingresó en el diario La Razón. Tres años más tarde inició su carrera en El Trece. Allí conoció a su mujer Mónica Cahen D'Anvers, quien le decía que "él era el serio de la dupla".

Juntos dieron inicio a una de las duplas televisivas más importantes y destacadas del periodismo en nuestro país. Estuvieron frente al informativo de El Trece y TN durante 20 años, desde 1993 hasta 2003 que decidieron retirarse.

Luego la dupla hizo un programa de radio, Mónica y César como cariñosamente les decían todos, en Radio Rivadavia. En 2015 decidieron retirarse e instalarse de nuevo en San Pedro, donde pusieron una famosa campiña y se dedicaron al cultivo de cítricos.