El presente de Mónica Cahen D'Anvers retirada del periodismo y a 4 años de la muerte de César Mascetti

César Mascetti y Mónica Cahen D'Anvers compartieron una historia de amor de más de 40 años, marcada por discreción y complicidad profesional. Se conocieron en los pasillos de Canal 13 a principios de los 70 y tiempo después blanquearon la relación.
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La destacada periodista y conductora Mónica Cahen D'Anvers se muestra rodeada de la naturaleza y paz de su estancia en San Pedro donde vivió tantos años con su gran compañero, César Mascetti.
César Mascetti y Mónica Cahen D'Anvers compartieron una historia de amor de más de 40 años, marcada por discreción y complicidad profesional. Se conocieron en los pasillos de Canal 13 a principios de los 70 y tiempo después blanquearon la relación.
Condujeron Telenoche en El Trece durante 17 años, desde 1986 hasta su emotiva despedida el 19 de diciembre de 2003. En ese último programa, repasaron coberturas históricas entre lágrimas, aplausos y emoción, cerrando una dupla icónica en la tevé argentina.
"Cuando vemos a los más jóvenes continuar con honestidad y con libertad este oficio, cuando nos identificamos solo con una mirada, ahí estamos seguros de que nuestro paso por Telenoche dejó huellas y eso nos pone muy contentos", decía César Mascetti en aquella emotiva despedida del noticiero en 2003.
En octubre de 2022, Mónica Cahen D'Anvers pasó por el momento más triste de su vida por la muerte de su gran compañero a los 80 años, quien luchaba contra una larga enfermedad.
Ya desde su retiro del aire, Mónica y César vivieron su vida alejados de los medios y se instalaron en La Campiña, una emblemática estancia ubicada en San Pedro, Provincia de Buenos Aires. Desde la década de 1980, ese lugar se transformó en su hogar y lo convirtieron en un emprendimiento productivo de cítricos.
Hoy la periodista tiene 91 años y tras retirarse definitivamente del periodismo en 2015, desde las redes sociales muestra cómo son sus días rodeada de naturaleza y recibe a sus familiares y amistades más cercanas.
La ex conductora de Telenoche comparte videos en las redes donde se muestra estimulada por el paisaje verde de campo entre árboles, sol y animales que ofrece la paz del lugar donde vive, que cuenta con museo y huerta.
"Ya esstamos en temporada de naranjas como verán, tenemos de todo, chiquititas y una guasa como esta, es de locos, son gajes del oficio", precisaba la periodista en una de las publicaciones en redes mostrando la fruta cítrica.
César Mascetti tuvo una larga trayectoria en el medio, siempre acompañado por su mujer Mónica Cahen D'Anvers, con quien marcó un antes y después a la hora de informar.
En sus inicios, el periodista dejó su ciudad natal de San Pedro para irse a estudiar a Universidad Nacional de La Plata donde se formó como comunicador.
Sus primeros pasos fueron en el diario El Independiente, periódico fundado por su abuelo Alejandro Mascetti en 1892, y que luego continuaría su padre, César Mascetti.
En 1965 comenzó a trabajar en el diario Clarín y en 1968 ingresó en el diario La Razón. Tres años más tarde inició su carrera en El Trece. Allí conoció a su mujer Mónica Cahen D'Anvers, quien le decía que "él era el serio de la dupla".
Juntos dieron inicio a una de las duplas televisivas más importantes y destacadas del periodismo en nuestro país. Estuvieron frente al informativo de El Trece y TN durante 20 años, desde 1993 hasta 2003 que decidieron retirarse.
Luego la dupla hizo un programa de radio, Mónica y César como cariñosamente les decían todos, en Radio Rivadavia. En 2015 decidieron retirarse e instalarse de nuevo en San Pedro, donde pusieron una famosa campiña y se dedicaron al cultivo de cítricos.