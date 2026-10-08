Yanina Latorre contó la verdad detrás de la polémica entre Chloé Bello y Matías Martin

Durante el programa, Yanina también se refirió a la relación que existía entre ambos antes de que el conflicto tomara estado público. Según explicó, no eran amigos íntimos, aunque compartían conocidos y se habían encontrado en distintas oportunidades. "Amigos no eran, tenían gente en común, salieron varias veces, siempre en grupo", precisó.

Luego, Latorre relató una situación que habría ocurrido en Madrid y que sumó un nuevo capítulo a la historia. De acuerdo con su versión, Martin se encontraba allí y un día invitó a Bello a cenar. Sin embargo, la modelo habría decidido ir acompañada por su padre. "En Madrid estaba Matías, la llama un día para cenar, él estaba con un amigo y ella agarró y le dijo; 'Sí, voy con mi papá', porque ella no quería saber nada con Matías, salvo buena onda", remarcó.

"Y esa noche, que esto lo contó hoy Caro Molinari, que es amiga de Chloé, lo contó hoy en la radio, por eso la voy a citar, cuando van a esa cena, se ve que tienen un vínculo, ella y el padre, que se hacen chistes, se cargan fuerte, medio al límite, y en un momento Matías se empezó a meter en esa pseudo discusión o ida de vuelta que ella tenía con el padre, y le dice: 'Está siendo agresiva y violenta con tu papá. Y ella le dice: '¿Y a vos qué te importa si ese es el vínculo que yo tengo con mi papá?'", contó.

Qué dijo Matías Martin sobre el descargo de Chloé Bello

La denuncia pública realizada por Chloé Bello generó un fuerte impacto mediático y, en pocas horas, el nombre de Matías Martín comenzó a mencionarse como uno de los posibles apuntados por los dichos de la modelo. Frente a la repercusión que tomó el tema, el conductor decidió salir a hablar y dar su mirada sobre lo sucedido.

Durante su participación en Sálvese quien pueda (América TV), Martín reconoció que mantiene vínculo con Bello, remarcó que existe una buena relación entre ambos y aseguró que, desde su perspectiva, los hechos relatados por la modelo no estarían vinculados con él.

Al profundizar sobre su relación con Chloé, el conductor recordó los contactos que tuvieron antes y durante la visita de ella al programa. "Hablé cuando vino, la pasó genial. Hablamos bastante antes de venir, somos amigos, nos conocemos, tenemos buena onda. Me agradeció, la pasó genial, y no volví a hablar, me contaron lo que pasó, pero para mí no tiene que ver", reiteró.

Otro de los temas que apareció en la entrevista tuvo que ver con un momento emitido al aire que algunos interpretaron como una posible alusión a Bello. En ese contexto, el cronista Rodrigo Bar le consultó por los comentarios relacionados con la perimetral que ella había mencionado públicamente. "No nos burlamos, lo habló, lo contó ella. Ella me agradeció, me dejó mensajes que la pasó espectacular, que cuándo vuelve. La verdad me sorprendería, pero nunca se sabe", respondió el conductor.

Más adelante, Martín volvió a hacer referencia al vínculo que forjó con la modelo y destacó una entrevista que, según recordó, tuvo una repercusión especial: "Siempre con la mejor, para mí. Yo lo viví así, si no, calculo que me llamaría porque tengo confianza y lo hablaríamos. Tenemos mucha confianza, es una persona que conozco y que le hice una nota maravillosa, histórica, porque le habían hecho muchas notas, y por ahí tenía mucho hate, viste, por Gustavo (Cerati). Y después de esa nota recibió amor y todos entendieron su historia, creo que eso, por ahí, nos acercó. Nos cruzamos en Madrid, tenemos amigos en común".

Cuando surgió la posibilidad de que entre ellos hubiera existido algún acercamiento sentimental, el periodista optó por preguntar de manera directa: "¿En algún momento vos le tiraste onda como vamos a cenar?". Sin rodeos, Martín contestó: "Nos conocemos, somos amigos, comimos con amigos, salimos varias veces con más gente", y volvió a insistir en que la relación siempre se mantuvo dentro del plano de la amistad.

De todos modos, en el ciclo que conduce Yanina Latorre sostuvieron que la presentación realizada por Bello tendría como destinatario al propio Martín. "Le tenemos que dar una mala noticia: te confirmamos, como programa, que es por vos", afirmaron al aire. Luego, Latorre explicó cuál sería la razón que, según su versión, habría desencadenado el conflicto: "Ella cree que es a raíz de una invitación denegada o no aceptada de su parte".