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La irónica reacción de Susana Giménez ante las comparaciones con Wanda Nara: "Hice 35 películas y..."

La diva Susana Giménez fue consultada por Intrusos sobre las comparaciones que se instalaron con Wanda Nara respecto a sus carreras y fue categórica.

9 oct 2026, 15:35
La irónica reacción de Susana Giménez ante las comparaciones con Wanda Nara: Hice 35 películas y...

La irónica reacción de Susana Giménez ante las comparaciones con Wanda Nara: "Hice 35 películas y..."

La irónica reacción de Susana Giménez ante las comparaciones con Wanda Nara: Hice 35 películas y...

La irónica reacción de Susana Giménez ante las comparaciones con Wanda Nara: "Hice 35 películas y..."

Presente en una cena de gala donde asistieron varios famosos y personalidades, Susana Giménez habló ante las cámaras del ciclo Intrusos (América TV) y dejó su postura ante las comparaciones que se instalaron con respecto a la carrera de Wanda Nara y que tendría un paralelismo a la suya.

La diva no pudo contener la risa cuando el cronista Alejandro Castelo le consultó directamente por este tema que se instaló en el mundo farandulero entre el público. "Viste que se hablaba que Wanda a la edad que tiene supuestamente hizo más que vos a la misma edad...", le planteó el periodista.

A lo que Susana Giménez se río a carcajadas y respondió: "Jajaja Me da gracia. Mi amor: hice 35 películas, 10 obras de teatro...", lanzó picante, marcando la diferencia entre su exitosa carrera y la conseguida hasta el momento por la conductora de MasterChef Celebrity.

Además, en la entrevista apareció su fanático número uno, Lorna, con quien se fundió en un abrazo. Susana comentó además que le gustaría estar presente en la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en diciembre. "Supongo que sí iré al casamiento de Tini porque la amo", aseguró.

Y antes de retirarse se refirió a la serie sobre su vida tras el éxito de la historia de Moria Casán y la conductora indicó que "todavía falta" y "no hay ninguna actriz elegida".

RS Fotos

Graciela Alfano marcó a Wanda Nara como "la sucesora" de Susana Giménez y explicó los motivos

Graciela Alfano fue letal al analizar el debut de Wanda Nara en el cine en la película ¿Querés ser mi hijo? y de paso aprovechó para cruzar nuevamente a la diva de los teléfonos, Susana Giménez.

La actriz remarcó que no le gusta Wanda pero la comparó como una potencial sucesora de la famosa conductora, con quien está enemistada hace tiempo.

"A mí no me gusta, me parece insoportable, no la aguanto, no aguanto la voz, jamás iría a verla. Es tan poco estrella... Las estrellas tratamos bien a la gente que trabaja (de periodista) y que te infla como la están inflando", dijo Grace en el ciclo Puro Show (El Trece).

Fue entonces que la invitada lanzó la frase que más repercusión generó al recordar sus diferencias con Giménez: "Lo que sí creo es que puede ser la sucesora de Susana Giménez, porque es nada. Nunca tuvo preparación de nada, no se informó. Lo mismo que Susana".

Graciela Alfano y Susana Giménez vienen de mantener un fuerte enfrentamiento hace años que se reavivó el año pasado con la polémica del tapado utilizado por María Julia Alsogaray en una famosa tapa de la revista Noticias en 1990, cuando ambas sostuvieron que ese tapado en cuestión eran de ellas y se cruzaron públicamente con duros términos.

     

 

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