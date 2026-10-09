La irónica reacción de Susana Giménez ante las comparaciones con Wanda Nara: "Hice 35 películas y..."

Y antes de retirarse se refirió a la serie sobre su vida tras el éxito de la historia de Moria Casán y la conductora indicó que "todavía falta" y "no hay ninguna actriz elegida".

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Graciela Alfano marcó a Wanda Nara como "la sucesora" de Susana Giménez y explicó los motivos

Graciela Alfano fue letal al analizar el debut de Wanda Nara en el cine en la película ¿Querés ser mi hijo? y de paso aprovechó para cruzar nuevamente a la diva de los teléfonos, Susana Giménez.

La actriz remarcó que no le gusta Wanda pero la comparó como una potencial sucesora de la famosa conductora, con quien está enemistada hace tiempo.

"A mí no me gusta, me parece insoportable, no la aguanto, no aguanto la voz, jamás iría a verla. Es tan poco estrella... Las estrellas tratamos bien a la gente que trabaja (de periodista) y que te infla como la están inflando", dijo Grace en el ciclo Puro Show (El Trece).

Fue entonces que la invitada lanzó la frase que más repercusión generó al recordar sus diferencias con Giménez: "Lo que sí creo es que puede ser la sucesora de Susana Giménez, porque es nada. Nunca tuvo preparación de nada, no se informó. Lo mismo que Susana".

Graciela Alfano y Susana Giménez vienen de mantener un fuerte enfrentamiento hace años que se reavivó el año pasado con la polémica del tapado utilizado por María Julia Alsogaray en una famosa tapa de la revista Noticias en 1990, cuando ambas sostuvieron que ese tapado en cuestión eran de ellas y se cruzaron públicamente con duros términos.