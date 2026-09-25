Graciela Alfano fulminó a Wanda Nara como actriz y aclaró por qué es "la sucesora" de Susana Giménez

Sobre su debut actoral, fue tajante: "No es actriz, no actúa. ¿Dónde está el personaje? Lo único que le dijo el coach es, habla con mucho aire para que no se noten los tonos que no tenés".

También cuestionó su falta de compromiso profesional: "No tiene ganas de aprender. No la veo como una mujer activa, con respeto a su profesión. Cualquiera que tiene respeto a su profesión hace una clase de baile, una clase de canto, una clase de actuación. Wanda no lo hace, le importa un pito".

"Para mí es insoportable, no la puedo escuchar. ¿Dónde está el personaje? Alguien le dijo que hay que hacer un personaje que no sea Wanda", insistió.

Y cerró con otro palito: "Se nota que no tiene preparación porque todas las escenas están cortadas. Como los copetes que hace, que no es conducción".

Por el momento, ni Wanda Nara ni Susana Giménez salieron a responder los dichos de Graciela Alfano. Habrá que ver si alguna de las dos decide contestarle tras estas declaraciones.

Wanda Nara lanzó el adelanto de su película

Wanda Nara compartió en Instagram el trailer de ¿Querés ser mi hijo?, la comedia con la que el próximo 22 de octubre debutará oficialmente en el cine junto a Agustín Bernasconi, Jean Pierre Noher y Charo López, bajo la dirección de Hernán Guerschuny.

Se trata de la remake de una producción mexicana de 2023, y en ella Wanda interpreta a Lucía, una mujer que tras descubrir la infidelidad de su pareja de 15 años decide rearmar su vida y, para acceder a un trabajo que prioriza a madres, le propone a su joven vecino Javier (Bernasconi) que se haga pasar por su hijo, lo que deriva en un inesperado romance entre ambos.