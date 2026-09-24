Un nuevo dolor de cabeza de Susana Giménez en Uruguay: sus vecinos quieren denunciarla por un motivo insólito

Susana Giménez atraviesa un inesperado conflicto en Uruguay. Según contó Pepe Ochoa en Bondi Live, la conductora estaría en medio de una polémica con sus vecinos de La Mary, su casa de Punta del Este.
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En Bondi Live dieron detalles de la particular situación que atraviesa Susana Giménez en su casa de Punta del Este.
Susana Giménez atraviesa un inesperado conflicto en Uruguay. Según contó Pepe Ochoa en Bondi Live, la conductora estaría en medio de una polémica con sus vecinos de La Mary, su casa de Punta del Este.
De acuerdo con la información que dio el periodista, los vecinos de de la diva estarían molestos por el humo que sale de su chacra de más de 8 hectáreas: "Los vecinos denuncian un problema con la quema de hojas. La quieren denunciar a Susana porque dicen que está haciendo quemas ilegales dentro de su propiedad, y que les afecta a ellos", comenzó contando.
Sin embargo, Ochoa explicó que la situación tendría una particularidad: la normativa de la intendencia permite realizar dos quemas por año, en dos épocas diferentes, por lo que Susana no estaría cometiendo ninguna infracción: "El tema es así, la intendencia de Uruguay permite dos quemas por año, en dos épocas distintas, por lo que Susana no está cometiendo ningún delito, pero igual los vecinos se están quejando mucho por el humo que se provoca", contó, y mostró imágenes exclusivas del hecho.
"La intendencia sostiene que no está haciendo nada fuera de la ley, pero igual sus vecinos quieren juntar firmas para que Susana no pueda quemar más hojas dentro de su propiedad", agregó Ochoa. De esta manera, la situación se convirtió en un nuevo dolor de cabeza para la diva, ya que si bien estaría actuando dentro de lo permitido por la normativa, el humo genera malestar entre quienes viven en los alrededores de su propiedad.
Mario Pergolini habló en Otro día perdido sobre su histórica tensión con Susana Giménez y dejó entrever que le gustaría reconciliarse con ella: entre risas, con Radagast y Evelyn Botto, imaginó ir personalmente a tocarle el timbre "con masitas" para pedirle disculpas, aunque confesó temer que la diva lo reciba con una cachetada: "Yo tengo miedo que abra la puerta y haga como una diva y me haga: '¡Paf!'", lanzó. Pese a las dudas y el tono humorístico de la charla, terminó dejando abierta la puerta al encuentro: "Lo voy a hacer", aseguró. Consultada por LAM, la propia Susana había sido tajante sobre la posibilidad de un acercamiento: "Jamás lo veré. Me odiaba, siempre habló mal de mí. No iría nunca a su programa ni porque me pida perdón de rodillas".