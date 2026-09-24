Un nuevo dolor de cabeza de Susana Giménez en Uruguay: sus vecinos quieren denunciarla por un motivo insólito

¿Mario Pergolini y Susana GIménez podrían firmar la paz?

Mario Pergolini habló en Otro día perdido sobre su histórica tensión con Susana Giménez y dejó entrever que le gustaría reconciliarse con ella: entre risas, con Radagast y Evelyn Botto, imaginó ir personalmente a tocarle el timbre "con masitas" para pedirle disculpas, aunque confesó temer que la diva lo reciba con una cachetada: "Yo tengo miedo que abra la puerta y haga como una diva y me haga: '¡Paf!'", lanzó. Pese a las dudas y el tono humorístico de la charla, terminó dejando abierta la puerta al encuentro: "Lo voy a hacer", aseguró. Consultada por LAM, la propia Susana había sido tajante sobre la posibilidad de un acercamiento: "Jamás lo veré. Me odiaba, siempre habló mal de mí. No iría nunca a su programa ni porque me pida perdón de rodillas".