Las extremas medidas de los participantes de Gran Hermano ante la falta de comida: "¿Hace mal?"

Lo cierto es que a Bautista y Denisse se les ocurrió semejante idea y la estaban llevando a cabo cuando se acercó Nico preguntando "¿Esto es de hoy?", en clara referencia a la yerba. Y mientras el uruguayo confesaba que no, apareció Furia y al descubrir la maniobra del reciclaje yerbatero disparó: “¿No tienen yerba? No, no hagan eso boludo”.

En ese momento, Bautista le consultó sorprendido a la doble de riesgo “Por qué, ¿hace mal?”, quien aseguró que había y comenzó a revisar los estantes de la cocina, a pesar de que le explicaron ya habían buscado.

Fue entonces que apareció Joel confesando que tenía escondido un paquete de yerba y decidió compartirla, aunque era muy poco con lo cual no alcanzaría para toda la casa.

Así las cosas, si bien salieron del apuro matero en ese momento, decidieron reunir toda la yerba usada para secarla y reciclarla; así como acordaron que de ahora en más harán un solo mate para toda la casa, y no varios para cada grupo.

Furia confesó junto a quién se ve en la final de Gran Hermano

Furia es una de las jugadoras más polémicas y estrategas dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe). Para la audiencia, es una de las grandes candidatas para llegar a la final y este viernes ella misma admitió con quien se vería en dicha instancia.

En una charla con su amiga Catalina Gorostidi, la entrenadora analizó la situación de la casa y aseguró: “Porque miré cuatro Gran Hermano no soy la capa del año. El juego, si vos lo vivís, y lo jugas, más este Gran Hermano, que no es igual a ninguno de los que estuvieron, es inganable".

Haciendo referencia a sus palabras, nombró a quien imagina como su contrincante en etapa final y deslizó: "Yo se lo digo a Martín todo el tiempo, cada vez que estás por ahí, es como el juego del otro día- la prueba del líder en la que tenían que apilar torres de plástico- se te derrumba todo a la mier... y otra vez ¡Y a la mier...!".

Luego continuó hablando del juego y reflexionó: “Las discusiones que pasan, los quilombos, la exposición afuera, no sabemos que carajo está pasando...Después empiezan 'ay, me comieron esto'. Pero que te lo coman, yo si no tengo que comer no como boluda".