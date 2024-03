Emma fijó un nuevo objetivo dentro de Gran Hermano y apuntó contra Virginia

“Con tiempo, ya vamos a poder ver, y vamos a ir por Vir, y atacar esos lugares. Por lo pronto no, después de esta placa", aseguró el estilista dando a entender que ya tiene un objetivo para la semana próxima.

Luego habló de una charla que tuvo con Zoe y admitió: “A Zoe no le gustó ni mierd.., estaba hablando conmigo en el cuarto, me dijo que ella no lo hubiese hecho ni en pedo. Es muy de la primer temporada el juego, yo no se si tiene bandera, llega un momento que las cosas caducan”.

“Va a cavar su propia tumba”, “Que lo haga, lo sacaremos cagan…”, “Las mujeres no podemos permitir esto, con Virginia no”, “Virginia es más querida que el”, “Está desbarrancando”, "Tiraría por la borda todo lo que sumó hasta hoy", fueron algunas de las reacciones del publico.

El tremendo cara a cara entre Emma y Catalina en Gran Hermano: "¡No te banco!"

Catalina Gorostidi y Emmanuel Vich tuvieron un duro cruce en la casa de Gran Hermano. Todo comenzó cuando la "furiosa" empezó a hacer preguntas a sus compañeros, cuando fue al peluquero explotó todo.

"¿Te sentís el más falso de la casa de Gran Hermano?", lanzó la morocha. "No", contestó él. "Dale!", exclamó ella. "No. Soy bastante auténtico. Aunque a vos no te guste", sumó el joven.

Lejos de querer dejar las cosas ahí, Cata siguió: "Emma, ¿qué se siente estar con cara de ojete todo el día desde que llegó Joel?". "No, desde que llegaste vos", respondió Emma, picante.

Finalmente, la furiosa tildó a su compañero de "falluto" y le preguntó si lo subió a placa "para que la cena de nominados no sea aburrida" o por otra razón. "Te subí a placa porque no te banco... te lo digo en la cara. ¡Y espero que te vayas!", remató.