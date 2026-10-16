Las fotos de Mauro Icardi y la China Suárez en Miami: el particular detalle de la canción que él le dedicó

"Te regalo mis ojos si un día no puedes ver más allá del sol. Te regalo mi tiempo y sé que de todas no hay mejor inversión. Tú llegaste a mi vida y sacaste dentro ‘e mí mi mejor versión. No tengo miedo de decir al mundo que te quiero", expresa el fragmento de la canción que acompañó las selfies.

Con esta elección musical, Mauro Icardi volvió a compartir un mensaje personal dedicado a la actriz, aunque esta vez dejó que la letra del tema hablara por él. La publicación se suma así a los contenidos que ambos suelen mostrar en sus redes sociales, en un contexto en el que su viaje a Miami continúa generando comentarios.

Cuál es la llamativa foto de la China Suárez de compras en Miami que generó revuelo

La China Suárez y Mauro Icardi viajaron a Miami junto a los hijos de la actriz y, durante su estadía en Estados Unidos, una imagen de la ex Casi Ángeles generó repercusiones en las redes sociales.

La cuenta de X de El Ejército de LAM compartió una foto de la actriz de perfil, con una gorra negra, mientras recorría Primark, una cadena de indumentaria conocida por sus precios accesibles. Junto a la publicación, lanzaron un comentario irónico que no pasó inadvertido: "La China, en Primark Miami. ¿Se ve que estan ahorrando, no?".

La visita recordó otra salida de compras de la pareja. En mayo de 2025, distintos medios habían informado que ambos estuvieron en una sucursal de la marca ubicada en Sawgrass Mills, un conocido centro comercial de Florida. En aquella ocasión, la elección del local también había generado comentarios por sus precios económicos, en contraste con las firmas de lujo asociadas habitualmente a sus consumos.

Tras la publicación, varios usuarios se sumaron al debate y dejaron mensajes con críticas y bromas sobre la elección de la tienda. "Ahorrando sí, por eso en Primark, ajaja", escribió una persona, siguiendo el tono irónico del posteo original. Otro usuario, en cambio, cuestionó las actividades de la pareja y expresó: "Qué básicas son... no saben otra cosa que ir de shopping".

Así, una fotografía de La China Suárez durante su paseo por Miami volvió a despertar opiniones divididas en las redes sociales.