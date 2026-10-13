Nuevo escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: por qué ella tuvo que llamar al 911 de urgencia

Sin embargo, existía un impedimento legal que complicaba su ingreso al lugar. De acuerdo con lo explicado en el programa, la empresaria tiene una restricción perimetral que le impide acercarse a su expareja. Por ese motivo, habría optado por recurrir a las autoridades policiales para poder retirar a una de sus hijas.

En ese sentido, Paula Varela detalló cuál fue el procedimiento que llevó adelante la mediática para ingresar al barrio privado. “Wanda no puede ir ahí, porque tiene una perimetral. Llamó al 911, se apersonó con la policía y de esa manera ingresó a buscar a sus hijas”, aseguró la periodista, al explicar cómo se resolvió el episodio.

Además, la panelista aportó datos de un informe policial que dejaría constancia de los horarios y de los movimientos registrados durante aquella noche. “Hay un informe policial que consta que a las 21.02 llega un móvil, la señora Nara estaba con Migueles, se deja constancia que a las 20.33 Mauro autorizó al barrio para que ingrese Migueles. Luego, Nara ingresó con un móvil de la policía de Tigre, a las 22.35 y se retiró con su hija Isabella”, precisó.

Pero la reconstrucción del escándalo no terminó allí. Durante el mismo programa, Natalie Weber sumó información que habría obtenido de personas cercanas a Wanda Nara y Mauro Icardi, y reveló cuál sería el motivo detrás de la reacción de la empresaria.

Según explicó, el malestar de Wanda estaría vinculado con la presencia de Silvia, una empleada que habría tenido conflictos con la mediática y que, además, la denunció. En ese contexto, la panelista sostuvo que la situación de Isabella habría sido determinante para que su madre decidiera intervenir. “Wanda hizo esto porque Isabella estaba con Silvia, que es la empleada que tuvo problemas y la denunció. Isabella lloraba y le decía que no quería estar con Silvia”, afirmó.

Por qué Mauro Icardi dejó a Isabella con la empleada, desatando la furia de Wanda Nara

Asimismo, la panelista de Intrusos reveló que el viaje de Mauro Icardi junto a la China Suárez por el que dejó a su hija Isabella en la "casa de los sueños" al cuidado de Silvia, la cuestionada empleada que Wanda Nara denunció tiempo atrás por supuestos malos tratos, se debió a que el futbolista tenía una reunión laboral.

Fue allí que agregó que el destino no habría sido otro que Miami y, para confirmar su información, compartió una imagen captada y publicada por la cuenta de Instagram @lomaspopucom horas atrás.