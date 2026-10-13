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Nuevo escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: por qué ella tuvo que llamar al 911 de urgencia

Paula Varela reveló en Intrusos que Wanda Nara fue con la policía a la casa de su ex, Mauro Icardi, a buscar a una de sus hijas y una vez más desató una situación realmente incómoda. Aquí, qué pasó.

13 oct 2026, 14:51
Nuevo escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: por qué ella tuvo que llamar al 911 de urgencia

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Un nuevo escándalo volvió a enfrentar a Wanda Nara y Mauro Icardi, pese a que su divorcio ya se concretó oficialmente. Esta vez, el conflicto habría estallado por una situación relacionada con la custodia de sus hijas, Isabella y Francesca, y terminó con la mediática recurriendo al 911 para poder ingresar al country de zona norte donde vive el futbolista.

La información salió a la luz este martes en Intrusos (América TV), cuando Paula Varela reveló los detalles del episodio y explicó cómo se desarrolló el tenso momento que involucró a la expareja. Según contó la panelista, todo ocurrió cuando Icardi estaba a cargo de las niñas y Wanda tenía que pasar a buscarlas, aunque una inesperada situación habría modificado los planes.

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“Ayer a las 21, Icardi tenía a sus hijas, Wanda las tenía que ir a buscar, que está yendo en general Migueles, que tenía permiso para ingresar hasta la casa. Mauro tuvo que viajar, con la China, y sin sus hijas. Dejó a las nenas con las empleadas. Cuando Wanda se entera de esto, dijo que iba ella también”, relató Varela al reconstruir lo sucedido.

El viaje de Mauro Icardi junto a la China Suárez, sin sus hijas, habría sido el desencadenante de una situación que rápidamente escaló. Al enterarse de que las niñas habían quedado al cuidado de las empleadas domésticas, Wanda habría decidido presentarse personalmente en la propiedad para buscarlas.

Sin embargo, existía un impedimento legal que complicaba su ingreso al lugar. De acuerdo con lo explicado en el programa, la empresaria tiene una restricción perimetral que le impide acercarse a su expareja. Por ese motivo, habría optado por recurrir a las autoridades policiales para poder retirar a una de sus hijas.

En ese sentido, Paula Varela detalló cuál fue el procedimiento que llevó adelante la mediática para ingresar al barrio privado. “Wanda no puede ir ahí, porque tiene una perimetral. Llamó al 911, se apersonó con la policía y de esa manera ingresó a buscar a sus hijas”, aseguró la periodista, al explicar cómo se resolvió el episodio.

Además, la panelista aportó datos de un informe policial que dejaría constancia de los horarios y de los movimientos registrados durante aquella noche. “Hay un informe policial que consta que a las 21.02 llega un móvil, la señora Nara estaba con Migueles, se deja constancia que a las 20.33 Mauro autorizó al barrio para que ingrese Migueles. Luego, Nara ingresó con un móvil de la policía de Tigre, a las 22.35 y se retiró con su hija Isabella”, precisó.

Pero la reconstrucción del escándalo no terminó allí. Durante el mismo programa, Natalie Weber sumó información que habría obtenido de personas cercanas a Wanda Nara y Mauro Icardi, y reveló cuál sería el motivo detrás de la reacción de la empresaria.

Según explicó, el malestar de Wanda estaría vinculado con la presencia de Silvia, una empleada que habría tenido conflictos con la mediática y que, además, la denunció. En ese contexto, la panelista sostuvo que la situación de Isabella habría sido determinante para que su madre decidiera intervenir. “Wanda hizo esto porque Isabella estaba con Silvia, que es la empleada que tuvo problemas y la denunció. Isabella lloraba y le decía que no quería estar con Silvia”, afirmó.

Por qué Mauro Icardi dejó a Isabella con la empleada, desatando la furia de Wanda Nara

Asimismo, la panelista de Intrusos reveló que el viaje de Mauro Icardi junto a la China Suárez por el que dejó a su hija Isabella en la "casa de los sueños" al cuidado de Silvia, la cuestionada empleada que Wanda Nara denunció tiempo atrás por supuestos malos tratos, se debió a que el futbolista tenía una reunión laboral.

Fue allí que agregó que el destino no habría sido otro que Miami y, para confirmar su información, compartió una imagen captada y publicada por la cuenta de Instagram @lomaspopucom horas atrás.

     

 

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