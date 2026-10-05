Filtraron una escalofriante llamada entre Joaquín Levinton y su denunciante: "¿Nunca te dijo alguien...?"

La conversación continuó con una referencia a una supuesta amenaza que ella le habría hecho en aquel momento y que, según la propia mujer, no habría sido literal. "Después fue la única y por teléfono, porque personalmente siempre tuve la mejor", remarcó ella.

"Lo que pasa es que cuando vos me amenazaste...", alcanzó a decir Levinton, antes de ser interrumpido. "Ya sé, pero no te podés asustar, porque yo te diga, ¿nunca te dijo alguien: 'Te voy a matar'?", le planteó ella. "No, la verdad que no", le respondió. "Es un decir, no es literal. No sé cómo decir: 'Te quiero tanto que te quiero matar'", explicó la denunciante.

Más adelante, el diálogo se concentró en la situación judicial. "Lo que es importante para que todo termine, y hasta podemos volver a ser amigos, que es importante que vos vayas a... Cuando te llamen...", dijo él. "A terapia", le respondió ella. "No, a terapia puede ser", agregó Levinton.

"Pero todavía la causa sigue porque vos dijiste que tenías miedo", le señaló el músico. "Vas a ver, preguntale al abogado. Y vas a ver que te va a decir que yo di de baja todo", sostuvo ella.

En otro tramo de la llamada, Levinton volvió sobre ese punto y le pidió que dejara asentado que no tenía miedo de que él pudiera hacerle daño: "Tenés que aclarar que vos no tenés miedo que yo te haga algo, si yo jamás te voy a hacer nada". "Por eso, no, aparte no recuerdo, no tengo recuerdos de cuándo nos peleamos, no tengo, ¿entendés?", respondió ella.

"Estaría piola que para que todo termine y no tengamos ninguno de los dos que hacer nada. Y dejemos todo esto atrás, que vayas y digas que no tenés miedo de nada y que fue un momento, tal vez", siguió él.

Hacia el final del intercambio, ella le preguntó si la desbloqueó de WhatsApp. "Yo ahora me ocupo ya mismo, ya mismo me ocupo, llamo y digo lo que a mí ya me preguntaron, aunque yo ya dije: 'Archiven todo', vuelvo a aclarar y vuelvo a decir: 'No, mirá, yo no tengo miedo de que me haga nada porque yo soy..., me hablo con él, me llevo bien, no hay nada", dijo ella.

La difusión de este material se da pocos días después de que se conociera la denuncia penal presentada contra Levinton. La mujer, identificada como Paula, había denunciado al músico el 28 de septiembre de 2026 por presunto abuso sexual con acceso carnal, además de referir otros episodios de violencia, según lo difundido públicamente sobre la presentación. La causa quedó radicada en la Justicia porteña.

Cuál es el drama que atraviesa la denunciante de Joaquín Levinton tras la fuerte exposición del caso

La denuncia por presunto abuso sexual que involucra a Joaquín Levinton volvió a sumar repercusiones, aunque en esta oportunidad la atención se centró en las consecuencias que estaría atravesando la mujer que presentó la acusación. Según informaron en Infama (América TV), la denunciante habría perdido uno de sus empleos después de que su nombre e imágenes comenzaran a difundirse públicamente a raíz del caso.

La información fue compartida por Oliver Quiroz, quien aseguró haber mantenido una conversación con la mujer y sostuvo que la exposición mediática que alcanzó la denuncia habría impactado directamente en su situación laboral.

"La verdad que sí la está pasando mal, y más allá de que la está pasando mal y que Joaquín Levinton también salió a hablar, ella se acaba de quedar sin trabajo", reveló el cronista.

De acuerdo con lo relatado por Quiroz, la denunciante le explicó que la pérdida de ese puesto de trabajo estaría vinculada a la notoriedad que tomó la causa y a la difusión que alcanzó en distintos medios de comunicación.

Mientras analizaban el tema en el programa, Marcela Tauro buscó profundizar sobre la actividad profesional de la mujer y realizó una consulta puntual. "¿Ella era visitadora médica?", le preguntó la conductora.

Tras esa pregunta, Karina Iavícoli ratificó la información y señaló que la denunciante tendría dos ocupaciones laborales. Sin embargo, aclaró que solamente una de ellas podía mencionarse públicamente. Según indicó Quiroz, el empleo que perdió habría sido precisamente el que desempeñaba como visitadora médica, luego de la repercusión generada por la denuncia.

"Sí, porque al salir a hablar, al aparecer imágenes de ella, a los jefes no les gustó la exposición que estaba teniendo y prefirieron darle libertad para que se vaya, eso es lo que dice. Me dijo: 'Prefirieron darme libertad', como una manera de invitarla a renunciar", detalló Quiroz.