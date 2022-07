Murió el actor Antonio Ibáñez: su dramático posteo de despedida

antonio ibañez 2.jpg

Desde su cuenta de Instagram, el artista dejó un fuerte posteo de despedida donde dejó en claro que luchó hasta último momento contra la dura enfermedad.

"He luchado con todas mis fuerzas pero no he conseguido ganar esta batalla. Tenia muchas ganas de vivir y seguir creando arte", precisó Antonio Ibáñez.

Y cerró: "Aun así, podréis ver, sentir y tocar mis energías más puras en todos mis cuadros. Allí os podréis perder en mi alma linda y generosa".

El mensaje donde Antonio Ibáñez confirmaba su enfermedad

En julio del año pasado, Antonio Ibáñez comunicó vía Instagram que le habían encontrado un linfoma: “Otra etapa en mi vida. Hace un mes, un líquido recorre mi cuerpo para curarme. También creció esa incertidumbre de la que te haces amigo; muy diferente a la que yo como actor y pintor decía que casi siempre me acompañaba", precisó el actor.

Y continuó: “Miedo, al principio. Hoy ya no lo tengo, quizás habrá algún día que sí, no lo sé... Lo que sienta, lo dejaré estar y lo abrazaré. Pasan los días y todo está más en calma, en paz... controlado, ya sé de qué va esto y a lo que me enfrento. Linfoma”.