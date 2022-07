Murió Cacho Fontana: ¿Se enteró sobre la muerte de su ex, Liliana Caldini?

Cacho Fontana LilianaCaldini Antonella y nieto.jpg El último día del padre de Cacho Fontana junto a su hija Antonella, su nieto y su ex mujer, Liliana Caldini.

Así Antonella, una de las gemelas de 43 años -la otra es Ludmila-, declaró ante la prensa sobre la reciente muerte de sus padres con profundo dolor: "No lo puedo creer. Pero lo único que les quiero decir es que a papá lo vamos cremar como él quería, y a mi mamá la vamos a velar... No sé cuándo, no sé dónde, no sé cómo...".

Además, en las breves declaraciones que hizo, Antonella admitió que están todos destruidos si bien "Era un desenlace que iba a ocurrir en algún momento". Y cuando deslizó que con lo de su madre, refiriéndose a su repentino fallecimiento hace dos días, el cronista de Intrusos (América TV) quiso saber si Cacho se había llegado a enterar de la noticia, obteniendo como respuesta un rotundo NO. "Estábamos esperando decírselo, porque pensamos que le podía afectar", cerró la hija de Cacho Fontana quien ya forma parte de la historia de los medios de comunicación de la Argentina.

Cacho Fontana y Liliana Caldini: el hilo rojo de un amor de 12 años que se mantuvo hasta sus últimos días

El hilo rojo existe. Prueba de ello es el amor que se tuvieron Cacho Fontana y Liliana Caldini. Y aunque parezca casi una coincidencia, ambos murieron con dos días de diferencia: Liliana partió el domingo y Cacho hoy, martes.

El romance de Cacho Fontana y Liliana Caldini (20 años menor que él) comenzó después de que el conductor terminase abruptamente su historia de amor con la actriz Beba Bidart. Él la dejó por iniciar su romance con Liliana Caldini con quien además se casó y luego tuvieron dos hijas gemelas, Ludmila y Antonella.

Cacho Fontana y Liliana Caldini con sus hijas gemelas, Ludmila y Antonella.

Y ese amor que duró 12 años se mantuvo a lo largo de la vida. Cacho Fontana, que venía con una salud muy deteriorada, no se enteró de la muerte de su ex, Liliana Caldini, y no hay duda alguna que ese hilo rojo que los unió durante años hoy se los lleva a otro plano.