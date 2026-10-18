La foto en la cama y particular saludo de Mauro Icardi a la China Suárez por el Día de la Madre: "Buena y..."

Mauro Icardi reapareció en la virtualidad con un posteo romántico dedicado especialmente a la China Suárez en el contexto de la fecha especial por el Día de la Madre del 18 de octubre en Argentina.
Ver las ultimas noticias en a24.com
El futbolista Mauro Icardi sorprendió a la China Suárez con un romántico saludo e imágenes en las redes sociales por el Día de la Madre.
Mauro Icardi reapareció en la virtualidad con un posteo romántico dedicado especialmente a la China Suárez en el contexto de la fecha especial por el Día de la Madre del 18 de octubre en Argentina.
El futbolista eligió una imagen íntima de la pareja desde desde la cama a pura sonrisa para saludar a la actriz en su día como madre de Rufina, Magnolia y Amancio.
"Feliz día a esta mamá tan hermosa, buena y amorosa, te amo @sangrejaponesa", precisó Mauro Icardi en la postal donde se lo ve dándole un beso en el cuello mientras están los dos recostados.
Y luego compartió otra imagen de su novia disfrutando del agua en medio de un día a puro sol: "Te amo", indicó el exdelantero del Galatasaray de Turquía, quien aún no confirmó cuál será su nuevo club tras finalizar su contrato con el club turco a fines de junio. En tanto, desde las redes no hizo mención a su ex Wanda Nara y madre de sus dos hijas.
Hace unos días, la pareja compartió imágenes de su salida de novios en medio de sus vacaciones en Miami, Estados Unidos, que refleja el gran presente que atraviesan juntos.
Ahora el deportista vuelve a manifestar sus sentimientos de manera pública con la actriz con un movilizante mensaje en un día especial para ella.
Mauro Icardi compartió una serie de fotos junto a la China Suárez que rápidamente se convirtieron en tema de conversación, no solo por la intimidad que mostraban, sino también por el mensaje que acompañó la publicación.
“Algo de marzo”, escribió el futbolista junto a cuatro imágenes en las que se lo ve muy enamorado con la actriz. Dos de esas selfies llamaron especialmente la atención.
Ambos aparecían en la cama, semidesnudos y apenas cubiertos por una sábana blanca. En una, sonreían a cámara; en la otra, la actriz le sostenía el rostro con ternura.
El posteo no se limitó a lo romántico: Mauro Icardi aprovechó para enviar un mensaje directo a quienes lo critican: “El silencio los dejó en evidencia, porque cuando se apaga el ruido quedan expuestos los que vivían de él. Sin alimento los parásitos desaparecen solos. Queda claro que no era periodismo, era dependencia. Que van a inventar mañana me pregunto, los leo atentamente”.
Las imágenes íntimas no pasaron desapercibidas y generaron un aluvión de comentarios en redes. Muchos usuarios cuestionaron la necesidad de mostrar ese nivel de exposición, mientras otros interpretaron el gesto como una respuesta a viejas burlas y polémicas. “¿Es necesario subir una foto encamado?”, “Les encanta el bardo”, fueron algunas de las reacciones más repetidas.