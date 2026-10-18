La foto en la cama y particular saludo de Mauro Icardi a la China Suárez por el Día de la Madre: "Buena y..."

Hace unos días, la pareja compartió imágenes de su salida de novios en medio de sus vacaciones en Miami, Estados Unidos, que refleja el gran presente que atraviesan juntos.

Ahora el deportista vuelve a manifestar sus sentimientos de manera pública con la actriz con un movilizante mensaje en un día especial para ella.

Las fotos de Mauro Icardi y la China Suárez en Miami y el detalle que más llamó la atención

Mauro Icardi compartió una serie de fotos junto a la China Suárez que rápidamente se convirtieron en tema de conversación, no solo por la intimidad que mostraban, sino también por el mensaje que acompañó la publicación.

“Algo de marzo”, escribió el futbolista junto a cuatro imágenes en las que se lo ve muy enamorado con la actriz. Dos de esas selfies llamaron especialmente la atención.

Ambos aparecían en la cama, semidesnudos y apenas cubiertos por una sábana blanca. En una, sonreían a cámara; en la otra, la actriz le sostenía el rostro con ternura.

El posteo no se limitó a lo romántico: Mauro Icardi aprovechó para enviar un mensaje directo a quienes lo critican: “El silencio los dejó en evidencia, porque cuando se apaga el ruido quedan expuestos los que vivían de él. Sin alimento los parásitos desaparecen solos. Queda claro que no era periodismo, era dependencia. Que van a inventar mañana me pregunto, los leo atentamente”.

Las imágenes íntimas no pasaron desapercibidas y generaron un aluvión de comentarios en redes. Muchos usuarios cuestionaron la necesidad de mostrar ese nivel de exposición, mientras otros interpretaron el gesto como una respuesta a viejas burlas y polémicas. “¿Es necesario subir una foto encamado?”, “Les encanta el bardo”, fueron algunas de las reacciones más repetidas.