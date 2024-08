Se viralizaron fotos de Emilia Mernes antes de ser famosa y las redes estallaron

Tw con fotos de Emilia Mernes antes de ser famosa.jpg

Lo cierto es que en cuestión de minutos el posteo se inundó de comentarios de todo tipo y sus fanáticas saltaron a negar los retoques estéticos. “Aunque tenga ácido hialurónico en algunos puntos estratégicos es literal la misma cara de siempre hermana, los mayores cambios fueron debidos a las subidas y bajadas de peso + el tiempo”, fue una de las reacciones de una seguidora de la intérprete de "La Original".

Al tiempo que otras de las reacciones dispararon punzantes: "No entiendo por qué algunas fans de Emilia no aceptan que sí se hizo retoques jajaja no es algo del otro mundo y aparte le hicieron un favor!! Ni parece la misma e igual se ve re natural", o "Ay Pero si era más fiera, en esas fotos ya era grande. Encima no la pueden remontar ni en pedo con que tenía 15 y solo creció, un aplauso al cirujano porque quedó divina".

Emilia Mernes protagonizó un incómodo momento con un influencer de México: "Ubicate"

La cantante Emilia Mernes se encuentra en medio de una gira internacional y mientras se prepara para sus fechas en México, realizó una entrevista con un influencer de allí que se volvió viral por el mal momento que paso la artista durante la charla.

El encuentro fue con Alex Montiel, quien se caracteriza como el Escorpión Dorado, y entrevistó a la cantante en una de sus clásicas entrevistas arriba de un auto. Sin embargo, la cosa se puso incómoda cuando le preguntó acerca de su presente amoroso y lanzó algunos comentarios fuera de lugar.

“¿Ahora estás soltera, casada, con novio o con todos?”, le preguntó el influencer a lo cual Emilia contestó: “Estoy felizmente de novia, con todos no, estoy de novia hace tres años y medio ya”.

“¿Con todos menos conmigo?”, insistió el Escorpión. Para ese momento, la compositora empezó a hablar de su historia con Duki pero el influencer deslizó: “Si pasas Centroamérica ya no cuenta”. "¿Cómo que no? Obvio que si. Encima está acá mi novio, así que no te hagas el piola”, retrucó ella.

De todas formas, el conductor no dio el brazo a torcer y sumó: “¿Tú no sabes que las artistas así de guapas y talentosas como tú, uno de los requisitos es que se mantengan solteras? Lo dice en el marketing de la vida, que necesitamos gente soltera e inspiracional para que todos se enamoren de ti y que sepan que algún día, en algún multiverso, tienen todavía una posibilidad".

“Me parece una pelotudez, siento que la gente ama mi relación con Mauro. Nos aman juntos”, le explicó ella. Pero como si eso fuera poco, al rato pasó un vendedor de flores por el cual el influencer frenó el auto y le pidió "flores para su futura esposa".

“¿Qué futura esposa? Flaco, ubícate”, reaccionó Emilia sumamente incómoda y ante la insistencia del mexicano en poner celoso a Duki sentenció: “Va a venir mi novio y te va a romper la cara".