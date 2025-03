Furia explotó indignada contra Sandra y se pudrió todo en Gran Hermano 2024

Sin embargo, en las últimas horas, Furia dio un giro y se mostró sacada con dos de sus compañeras, Sandra Priore y Lourdes Ciccarone.

La estratega cruzó a Sandra porque faltan algunos productos de higiene y cuidado personal que deberían estar en el baño.

"Dejen de guardarse las cosas en el cuarto. Las cosas tiene que estar donde estuvieron siempre", fue el reclamo de Furia.

Más tarde, la entrenadora protagonizó un tenso ida y vuelta con Lourdes.

El conflicto se generó porque Lourdes -la encargada de ir a hacer las compras al súper- ignoró a Selva y La Tana, que querían ayudarla a organizar una compra inteligente ya que están con poco presupuesto.

Furia no ocultó su enfado con Lourdes por mostrar indiferencia con sus compañeras. "Apenas te levantaste dijiste: 'si compramos como el ort... jódanse'. ¡Tenés que escuchar la opinión de los demás!", le recriminó la entrenadora.

Sandra volvió a arremeter contra La Tana en Gran Hermano 2024: "No sabe lo que le espera"

En Gran Hermano 2024 (Telefe), Sandra Priore volvió a apuntar este domingo contra Katia 'La Tana' Fenocchio y la fulminó. "Genera los conflictos y ella es la víctima", opinaron la pescadera y Claudio 'Papucho' Di Lorenzo.

"Una calentura con esa Tana. Es una pelo... Está en la pieza, no sale en todo el día", comenzó diciendo la jugadora en una conversación con Papucho en la cocina.

Ahí, el terraplanista le comentó: "Siempre genera los conflictos y ella es la víctima. Recién Gabriela le dice 'quiero hacer también cinta'. Ella le dice 'voy a hacer 45 minutos', le faltaba media hora más, Gaby la deja. Pasan los 45 minutos y sabe que viene la parte de bañarnos y la fiesta, y le dice 'Tana, quiero hacer cinta'. 'Estoy haciendo yo, cuando quieras agarrrarla, agarrala dos horas, pero yo estoy acá', le dijo La Tana. Ahí, Gabriela le dijo que comparta y La Tana le gritó 'para qué me atacás'".

"Y no la atacó. Ella genera el conflicto y después se hace la víctima, es la atacada", repitió Claudio. Enojadísima, Sandra acotó: "Es una forra. No sabe la que le espera, que se vaya a la co... de su madre. Yo la defendí porque me daba lástima".

"Es boluda como se maneja, siempre el papel de víctima. Te hace los quilombos y es ella víctima", agregó Papucho y Sandra remarcó sobre su colaboración en las tareas de la casa: "Y no hace un cho..."