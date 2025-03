Se viralizó un nuevo posteo de Natacha Jaitt antes de morir contra Jésica Cirio con una impactante revelación

El tweet marca como fecha el 11 de febrero del año 2014 y allí, la modelo denunció que Jésica Cirio habría lavado dinero. En ese sentido, aseguró que los movimientos habrían tenido lugar en los Emiratos Árabes.

En el posteo, Natacha Jaitt señaló: “Sus primeros “goles” fueron la Cirio a Dubai dinde en 48 horasganó 80 mil dólares. Ahí se juntan jeques en un barco anclado a orillas de emiratos", indica el posteo que realizó y que fue sacado a la luz por Ulises, el hermano de la mediática.

Natacha Jaitt

Se filtró cuántas propiedades llegó a comprarse Jésica Cirio con su carrera de modelo

Después de su escandalosa separación de Martín Insaurralde, nuevamente Jésica Cirio quedó en el ojo de la tormenta. Ahora, por la detención de su aún marido -Elías Piccirillo- quien fue detenido tras un intento de fuga luego de ser acusado por una estafa millonaria.

En este contexto, fue Evelyn Von Brocke quien dio a conocer en Mujeres Argentinas (El Trece) la enorme fortuna en propiedades que la modelo logró amasar antes de sus dos casamientos.

“Ella tuvo un muy buen manager que fue Leandro Rud, con el cual fui a buscar la información en su momento”, deslizó la periodista mientras en el programa entrevistaban a Horacio, el padre de Jésica Cirio con el que la modelo no tiene contacto desde hace muchos años.

Así, detalló: “Él me contó que él captaba a todas las modelos que no reunían en esa época la altura y las medidas determinadas para ser modelo de pasarela y armó una muy grande agencia donde él no les daba el dinero directamente de aquellas publicidades, por no meterme en temas que no quisiera".

Fue allí que la periodista reveló que Rud le daba en pozo departamentos, por lo que Jésica Cirio "llegó a tener 42 departamentos", y concluyó asegurando que la modelo “no fue una persona que no tenía dinero cuando se casó. Ella trabajó y lo ganó“.