Charlotte Caniggia fue letal con Morena Rial y después borró su mensaje: qué le dijo

image.png

Charlotte aclaró que está en pareja hace 6 años. "Yo estoy en pareja hace 6 años, me parece muy feo que esté inventando cosas. Me parece que ella busca fama y ensuciar a gente siempre”, agregó.

La hija de Jorge Rial no se quedó atrás y le hizo una fuerte advertencia. “Charlotte, no te atiendo por ahora porque tengo asuntos más importantes que tu desliz amoroso. No provoques al diablo que te puede contestar", lanzó.

image.png

En medio del revuelo por el rumor de un vínculo amoroso con Charlotte, Alejandro Cipolla hizo una declaración que sonó más a confirmación que desmentida. “Ante las diversas consultas por parte de periodistas sobre mi vida sentimental, no voy a responder nada. Por favor, abstenerse de preguntar, solo hablo de mi trabajo”, expresó.

El letal descargo de Yanina Latorre contra More Rial: "Tenés el apellido Rial y no te sirve para una v..."

Días atrás, en Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre le dedicó un duro comentario a Jorge Rial. En un posteo en sus redes, Morena Rial sorprendió con su reacción ante una pregunta de un seguidor.

"¿Qué opinas de lo que dijo Yanina de tu papá en su programa?", el consultaron. La hija del periodista contestó: "No miro su programa, para escuchar a una abuela medio demente me voy a un geriátrico".

Este jueves, Sálvense quien pueda, Yanina Latorre redobló la puesta y volvió a mencionar a Morena. "Yo no robo, vos viniste a LAM y te quedaste con las carteras de Estefi Berardi y La Enana Feudale. El apellido Latorre lo amo. Vos tenés el de Rial y no te sirvió para una v.... porque tu papá ha sido groso y es un gran periodista", comenzó diciendo.

"Vos dijiste que no estás par atender una caja de un supermercado y preferiste salir a afanar. Yo soy panelista, conductora de mi programa, pero no afano y no necesito que mi marido me vaya a a sacar a la cárcel", siguió.

Y finalizó: "¿Me dan laburo por ser la mujer de Latorre? Seguro. Vos sos la hija de Rial. No te quiere nadie, a donde vas afanás, y tuviste que pedirle a tu papá, que tampoco te soporta, que te saque de la cárcel con Burlando".