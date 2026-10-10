Wanda Nara reveló cómo vivió las escenas de sexo en su debut como actriz y sorprendió con su confesión

En ese contexto, Wanda Nara reconoció que la experiencia fue completamente nueva para ella y que tuvo que atravesar la vergüenza propia de enfrentarse a situaciones desconocidas. Para llevar adelante esas secuencias, la producción contó con una coach de intimidad, que organizó encuentros individuales y grupales antes de comenzar con las grabaciones.

“Para mí era todo nuevo, todo me daba vergüenza. Él estaba más habituado”, confesó la mediática al referirse a las diferencias entre las experiencias de ambos durante el rodaje.

Por su parte, Agustín Bernasconi también se sinceró sobre lo que implica filmar este tipo de escenas y dejó en claro que no se trata de una tarea tan sencilla como puede parecer desde afuera. “Parece una boludez, pero no. Hay que estar ahí desnudándose y una cosa y la otra”, explicó el actor, al describir la incomodidad que puede generar una situación de esas características.

Fue entonces cuando Dlugi aportó una reflexión sobre el contraste entre lo que sucede durante la filmación y lo que finalmente ve el público en la pantalla. “Es lo más antierótico del mundo. La gente la ve y empieza a soñar”, señaló la periodista, en referencia a la percepción que suelen tener los espectadores de las escenas románticas.

Wanda Nara coincidió con esa mirada y contó que, para preservar la comodidad de los protagonistas, el equipo técnico se redujo al mínimo durante esas tomas. “Lo grabaron casi todas mujeres”, precisó, al explicar cómo se organizó el trabajo detrás de cámara.

Además, la conductora reveló que ella y Bernasconi llegaron a un acuerdo para cuidarse mutuamente mientras filmaban las secuencias más íntimas. De esa manera, ambos buscaron atravesar las situaciones con mayor tranquilidad y confianza.

Así, a través de sus declaraciones, los protagonistas de ¿Querés ser mi hijo? dejaron al descubierto una faceta poco conocida del rodaje y compartieron detalles de una experiencia que representó un desafío especial para Wanda Nara en su desembarco como figura central de una película.

El trailer de ¿Querés ser mi hijo?, la película con la que Wanda Nara debuta como actriz de cine