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Wanda Nara reveló cómo vivió las escenas de sexo en su debut como actriz y sorprendió con su confesión

A días de su debut cinematográfico, Wanda Nara reveló cómo vivió las escenas más subidas de tono junto a Agustín Bernasconi y qué medidas tomaron durante el rodaje de ¿Querés ser mi hijo?.

10 oct 2026, 15:43
Wanda Nara reveló cómo vivió las escenas de sexo en su debut como actriz y sorprendió con su confesión

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Wanda Nara dio un nuevo paso en su carrera y se animó a enfrentar uno de los mayores desafíos de su trayectoria: debutar como protagonista de una película cinematográfica. En busca de consolidarse más allá de su perfil mediático, se metió de lleno en el mundo de la actuación con ¿Querés ser mi hijo?, una comedia romántica argentina en la que comparte elenco con Agustín Bernasconi. Ahora, a pocos días del estreno en la pantalla grande, ambos revelaron detalles inesperados del rodaje y contaron cómo vivieron las escenas más íntimas.

La película, dirigida por Hernán Guerschuny, presenta la historia de Lucía, una mujer que atraviesa un profundo cambio personal después de descubrir que su marido, interpretado por Jean Pierre Noher, la engañó. En medio de esa crisis, la protagonista vuelve a abrirle las puertas al amor y se enamora de un hombre considerablemente más joven.

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Con el estreno previsto para el próximo 22 de octubre, Wanda Nara y Agustín Bernasconi visitaron Agarrate Catalina, el ciclo radial de Catalina Dlugi en La Once Diez, y repasaron distintos aspectos de la experiencia cinematográfica. Durante la charla, los protagonistas hablaron sobre los preparativos, la conexión que construyeron frente a las cámaras y el desafío de grabar las escenas sexuales que forman parte de la trama.

Uno de los momentos más destacados de la entrevista llegó cuando la conductora puso sobre la mesa un tema que despierta curiosidad entre los espectadores: cómo se filman las escenas de intimidad y qué sucede detrás de cámara cuando los actores deben desnudarse y mostrarse tan cercanos.

En ese contexto, Wanda Nara reconoció que la experiencia fue completamente nueva para ella y que tuvo que atravesar la vergüenza propia de enfrentarse a situaciones desconocidas. Para llevar adelante esas secuencias, la producción contó con una coach de intimidad, que organizó encuentros individuales y grupales antes de comenzar con las grabaciones.

“Para mí era todo nuevo, todo me daba vergüenza. Él estaba más habituado”, confesó la mediática al referirse a las diferencias entre las experiencias de ambos durante el rodaje.

Por su parte, Agustín Bernasconi también se sinceró sobre lo que implica filmar este tipo de escenas y dejó en claro que no se trata de una tarea tan sencilla como puede parecer desde afuera. “Parece una boludez, pero no. Hay que estar ahí desnudándose y una cosa y la otra”, explicó el actor, al describir la incomodidad que puede generar una situación de esas características.

Fue entonces cuando Dlugi aportó una reflexión sobre el contraste entre lo que sucede durante la filmación y lo que finalmente ve el público en la pantalla. “Es lo más antierótico del mundo. La gente la ve y empieza a soñar”, señaló la periodista, en referencia a la percepción que suelen tener los espectadores de las escenas románticas.

Wanda Nara coincidió con esa mirada y contó que, para preservar la comodidad de los protagonistas, el equipo técnico se redujo al mínimo durante esas tomas. “Lo grabaron casi todas mujeres”, precisó, al explicar cómo se organizó el trabajo detrás de cámara.

Además, la conductora reveló que ella y Bernasconi llegaron a un acuerdo para cuidarse mutuamente mientras filmaban las secuencias más íntimas. De esa manera, ambos buscaron atravesar las situaciones con mayor tranquilidad y confianza.

Así, a través de sus declaraciones, los protagonistas de ¿Querés ser mi hijo? dejaron al descubierto una faceta poco conocida del rodaje y compartieron detalles de una experiencia que representó un desafío especial para Wanda Nara en su desembarco como figura central de una película.

El trailer de ¿Querés ser mi hijo?, la película con la que Wanda Nara debuta como actriz de cine

     

 

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