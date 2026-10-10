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En ropa interior y sin filtros, Wanda Nara mostró cómo quedó tras bajar 10 kilos con la dieta Kardashian

A horas de concretarse su divorcio de Mauro Icardi, Wanda Nara sorprendió con un video en ropa interior que dejó al descubierto su figura tras seguir la dieta Kardashian. Mirá.

10 oct 2026, 09:32
En ropa interior y sin filtros, Wanda Nara mostró cómo quedó tras bajar 10 kilos con la dieta Kardashian

En ropa interior y sin filtros, Wanda Nara mostró cómo quedó tras bajar 10 kilos con la dieta Kardashian

En ropa interior y sin filtros, Wanda Nara mostró cómo quedó tras bajar 10 kilos con la dieta Kardashian

En ropa interior y sin filtros, Wanda Nara mostró cómo quedó tras bajar 10 kilos con la dieta Kardashian

A horas de quedar legalmente divorciada de Mauro Icardi, Wanda Nara volvió a revolucionar las redes sociales con una publicación que no pasó inadvertida. En medio de un momento clave de su vida personal, la conductora de MasterChef Celebrity compartió un video frente al espejo en el que mostró su figura con un look que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

La empresaria eligió uno de los baños de su casa como escenario para grabarse con su teléfono celular. En las imágenes, se la pudo ver luciendo un top blanco corto y una tanga negra, un conjunto deportivo con el que dejó al descubierto su abdomen y su marcada cintura. Con el pelo suelto y fiel a su particular estilo frente a la cámara, Wanda posó mientras acomodaba su cabellera y exhibía su silueta.

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El video no tardó en despertar repercusiones entre los usuarios, especialmente por el momento en el que decidió compartirlo. Es que la publicación llegó a pocas horas de que se concrete legalmente su divorcio de Mauro Icardi, cinco años después del escándalo conocido como Wandagate, que marcó un antes y un después en la historia sentimental de la expareja.

Pero hay otro detalle detrás de la reciente aparición de la conductora que también genera curiosidad. Días atrás, Wanda Nara había contado en sus historias de Instagram que había seguido la llamada dieta Kardashian, a la que le atribuyó una importante transformación física. Según aseguró ella misma en las redes sociales, habría logrado bajar 10 kilos en apenas tres semanas.

La decisión de modificar su peso estuvo relacionada con un compromiso laboral. La empresaria había revelado que necesitó subir 10 kilos para ponerse en la piel de Lucía, el personaje que interpretó en la película ¿Quién quiere ser mi hijo?, en la que compartió protagonismo con Agustín Bernasconi.

Ahora, lejos de aquella preparación para la pantalla grande, Wanda volvió a mostrar cómo luce actualmente a través de un video casero, sin recurrir a una producción elaborada ni a un vestuario sofisticado. Con un conjunto sencillo y una grabación frente al espejo, la mediática puso el foco en su figura y volvió a convertirse en tema de conversación en las redes sociales.

Así, una vez más Wanda Nara encontró la manera de llamar la atención con una imagen que combinó su presente personal con los cambios físicos que ella misma decidió compartir con sus seguidores.

Cuál fue la irónica reacción de Susana Giménez ante las comparaciones con Wanda Nara

Esta semana, Susana Giménez rompió el silencio sobre las comparaciones con Wanda Nara y respondió con ironía a quienes sostienen, como Nora Colosimo, que la conductora de MasterChef Celebrity logró más que ella a la misma edad. Durante una entrevista con Intrusos (América TV), la diva no ocultó su reacción y lanzó una picante respuesta.

Todo comenzó cuando el cronista Alejandro Castelo le planteó el tema que circula en el ambiente del espectáculo. "Viste que se hablaba que Wanda a la edad que tiene supuestamente hizo más que vos a la misma edad...", le comentó el periodista.

Lejos de tomarse el asunto con seriedad, Susana estalló de risa y retrucó con una frase contundente para defender su trayectoria. "Jajaja. Me da gracia. Mi amor: hice 35 películas, 10 obras de teatro...", disparó, dejando en claro su postura frente a las comparaciones con Wanda Nara.

Durante el encuentro, la conductora también protagonizó un emotivo momento al reencontrarse con Lorna, su fanática número uno, con quien se dio un cálido abrazo.

Por otra parte, Susana Giménez adelantó que le gustaría acompañar a Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en su casamiento, previsto para diciembre. "Supongo que sí iré al casamiento de Tini porque la amo", aseguró.

Finalmente, la diva habló sobre la posibilidad de llevar su vida a la ficción, luego del éxito de la serie sobre Moria Casán. Sin dar demasiadas precisiones, aclaró que el proyecto todavía está lejos de concretarse al revelar que "Todavía falta" y "no hay ninguna actriz elegida" todavía.

RS FOTOS.

     

 

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