En ropa interior y sin filtros, Wanda Nara mostró cómo quedó tras bajar 10 kilos con la dieta Kardashian

La decisión de modificar su peso estuvo relacionada con un compromiso laboral. La empresaria había revelado que necesitó subir 10 kilos para ponerse en la piel de Lucía, el personaje que interpretó en la película ¿Quién quiere ser mi hijo?, en la que compartió protagonismo con Agustín Bernasconi.

Ahora, lejos de aquella preparación para la pantalla grande, Wanda volvió a mostrar cómo luce actualmente a través de un video casero, sin recurrir a una producción elaborada ni a un vestuario sofisticado. Con un conjunto sencillo y una grabación frente al espejo, la mediática puso el foco en su figura y volvió a convertirse en tema de conversación en las redes sociales.

Así, una vez más Wanda Nara encontró la manera de llamar la atención con una imagen que combinó su presente personal con los cambios físicos que ella misma decidió compartir con sus seguidores.

Cuál fue la irónica reacción de Susana Giménez ante las comparaciones con Wanda Nara

Esta semana, Susana Giménez rompió el silencio sobre las comparaciones con Wanda Nara y respondió con ironía a quienes sostienen, como Nora Colosimo, que la conductora de MasterChef Celebrity logró más que ella a la misma edad. Durante una entrevista con Intrusos (América TV), la diva no ocultó su reacción y lanzó una picante respuesta.

Todo comenzó cuando el cronista Alejandro Castelo le planteó el tema que circula en el ambiente del espectáculo. "Viste que se hablaba que Wanda a la edad que tiene supuestamente hizo más que vos a la misma edad...", le comentó el periodista.

Lejos de tomarse el asunto con seriedad, Susana estalló de risa y retrucó con una frase contundente para defender su trayectoria. "Jajaja. Me da gracia. Mi amor: hice 35 películas, 10 obras de teatro...", disparó, dejando en claro su postura frente a las comparaciones con Wanda Nara.

Durante el encuentro, la conductora también protagonizó un emotivo momento al reencontrarse con Lorna, su fanática número uno, con quien se dio un cálido abrazo.

Por otra parte, Susana Giménez adelantó que le gustaría acompañar a Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en su casamiento, previsto para diciembre. "Supongo que sí iré al casamiento de Tini porque la amo", aseguró.

Finalmente, la diva habló sobre la posibilidad de llevar su vida a la ficción, luego del éxito de la serie sobre Moria Casán. Sin dar demasiadas precisiones, aclaró que el proyecto todavía está lejos de concretarse al revelar que "Todavía falta" y "no hay ninguna actriz elegida" todavía.

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