Lapegüe también recordó una madrugada en la que su amigo lo acompañó al hospital tras un asalto que sufrió su padre. “Me acompañaste cuando robaron a mi papá y le rompieron la cabeza con un palo, era de madrugada y fuimos al hospital. Y tantas cosas más que quedarán por siempre en mi memoria. Y en el de nuestras familias”, contó.

En otro tramo de la despedida, repasó los momentos de radio que compartían por el gusto de estar juntos y evocó el humor que Lozano mantuvo durante su enfermedad. “La peleaste como un león. Como buen Pincha. Siempre con tu fino humor. Fuiste una pluma exquisita. De los mejores”, escribió.

El conductor contó que siguieron cerca hasta el final. “Estuvimos muy juntos hasta tu último día. Nunca te enojabas. No te importaban los chimentos. Siempre optimista”, expresó. También lo definió como “el tipo más humilde del planeta”, mientras Bochi se sumó a la despedida del padrino de su hijo.

Lapegüe recordó que había hablado con Lozano apenas unas horas antes de su muerte. “Te extraño. Te quiero mucho como te dije la última vez, hace pocas horas. Fue nuestra última palabra. Chau Zabiola, chau cabeza!!! Hoy murió un amigo, hoy nos dejó Javier Lozano. Hoy es un día muy triste”, escribió.

Las fotos que eligió Sergio Lapegüe para despedir a Javier Lozano

Sergio Lapegüe acompañó su despedida con varias fotos de archivo en las que aparece junto a Javier Lozano. Las imágenes, tomadas en distintas etapas de su amistad, recorren parte de la historia que empezó en Telenoche y que, con los años, también unió a sus familias.