“Vuelvo a Castelar, donde me crié. Voy a estar alejado de los lugares de trabajo, pero veremos cómo nos arreglamos. Mi idea es continuar, la gente de ESPN y de la radio sigue contando conmigo por suerte. Tendremos que ver qué cosa puedo hacer yo”, explicó.

Su plan es quedarse en la Argentina hasta febrero. Para entonces espera saber si podrá retomar el tratamiento en España. “Si no sigo es porque el laboratorio piensa que este medicamento funcionó en animales y no en humanos”, dijo.

Mientras espera los resultados de los últimos ajustes, el periodista adelantó qué hará si el ensayo no muestra la evolución que espera. “Ahora hay que ver si con los ajustes que hicieron va mejor, si va mejor vuelvo; si no, buscaré lugares en Argentina para terapias alternativas y tener una mejor calidad de vida y que el final no sea tan duro”, cerró.

Hace cuánto le diagnosticaron Parkinson a Emiliano Pinsón

Emiliano Pinsón recibió su primer diagnóstico de Parkinson en febrero de 2021, hace casi seis años. Lo hizo público en julio de 2022, al aire de Perros de la Calle (Urbana Play). Allí contó que se había hecho un estudio del sueño y que, como el malestar físico persistía, consultó en el Fleni, donde le dieron el diagnóstico.

En abril de 2024, el periodista deportivo volvió sobre aquella etapa en una entrevista con Infobae. Contó que, después del diagnóstico, pudo reconocer episodios que se remontaban a 2018. También explicó que, tras una segunda evaluación, los médicos habían caracterizado su cuadro como un parkinsonismo atípico.

En febrero de 2025, Pinsón habló en Radio Nacional sobre la atrofia multisistémica y contó que él mismo había encontrado un estudio sobre su patología en un hospital de Pamplona. Para entonces, las dificultades para caminar ya habían cambiado su rutina. En uno de sus viajes a esa ciudad necesitó un andador y una silla de ruedas, y contó con el apoyo de sus hijos, Joaquín y Valentín, que lo acompañaron.