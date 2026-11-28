Qué se sabe del hombre que conquistó a Silvina Escudero

Silvina Escudero contó que está conociendo a un hombre tras separarse de Federico, con quien estuvo nueve años. Aunque mantuvo su nombre en reserva, dio una pista sobre cómo se conocieron. “Lo conocí en un ámbito muy íntimo, muy cerradito y muy chiquitito. No laboral”, reveló en diálogo con Ale Castelo para Intrusos (América TV).

La bailarina también se animó a contar qué siente por él. “Estoy un poco encantada y hay admiración, ¿es un montón?”, dijo entre sonrisas. Cuando habló de la posibilidad de volver a estar en pareja, explicó que disfruta de su independencia y que, para compartir su vida con alguien, esa persona tiene que traerle “un montón de felicidad”.