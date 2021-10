Se supo la verdad sobre la noche que Wanda Nara pasó con Diego Maradona.

En 2006, el ídolo de los argentinos viajó junto a su hombre de confianza, Alejo Clérici, a Mar del Plata para asistir a la fiesta de revista Gente.

Archivo de INTRUSOS: Los enredos de Wanda desde sus comienzos

Esa noche, Wanda también fue a ese evento. Después de la fiesta, la rubia fue al hotel donde estaba Diego, donde pasó la noche.

Al día siguiente, todos los medios daban cuenta del encuentro entre la entonces modelo y el ex futbolista.

A 15 años de ese escándalo, Luis Ventura contó qué fue lo que ocurrió ese noche en la habitación de Diego.

"Maradona nunca le pudo poner un dedo encima. Y por eso Diego siempre estuvo enojado con ella", reveló el periodista.

En una entrevista con Intrusos, Fernanda Vives contó que, después de la noche con El Diez, Wanda la llamó a ella.

"Hablamos por teléfono y me dijo que no había pasado nada. Diego se había quedado dormido", precisó la ex vedette.

Está claro: Wanda es una experta a la hora de captar la atención de la prensa. Por eso es, la reina de los escándalos.