El contundente reclamo de Cecilia Roth por la crisis en el cine argentino: "Está en peligro"

Y agregó: "Cuando uno tiene problemas hay que estar atento, ayudarlo. No es que esté pidiendo ayuda, es que estoy pidiendo que tengamos conciencia del lugar que ocupamos en el mundo y que el español tiene que escucharse igual que otros idiomas".

"No siempre se escucha, en nuestro país el problema es grave porque no solamente no se escucha, sino que puede dejar de existir. Estemos atentos, resistamos y, como cuando era chica, convirtamos en verdad esa lucha, esa resistencia y esos sueños que tenemos por ese cine que hacemos", concluyó la actriz tras ganar el Premio Platino de Honor.

Pablo Echarri disparó contra Guillermo Francella por su apoyo a Javier Milei: "No me extraña..."

En Intrusos (América TV), el actor Pablo Echarri opinó este martes sobre las medidas que tomó el presidente Javier Milei en relación al arte y la cultura, y también se refirió a los dichos de Guillermo Francella.

"Estoy espantado, angustiado. Este Gobierno va a dejar dolor y destrucción", aseguró Echarri al ciclo conducido por Flor de la V.

Además, planteó: "No me extraña la postura de Guillermo. Pero sí me extraña que haya hablado en este momento, que en los últimos tiempos estaba pretendiendo no dar opinión para que no se cruce con su trabajo... pero siempre son bienvenidas las opiniones y la libertad para poder opinar".

"Yo estoy en las antípodas de su pensamiento porque creo que hay una mirada más individualista y menos colectivista, y yo soy un colectivista hecho y derecho", sumó.

Y agregó contudente: "Trabajo en SAGAI hace 18 años y construyo con el colectivo, entonces las miradas individuales no son las que me identifican. Vemos la realidad de forma muy diferente, pero me alegra que él pueda expresarlo con libertad".