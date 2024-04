Wanda Nara reveló que lanzará un tema con Mauro Icardi: "Amor verdadero"

En la imagen se los puede ver parados en una cocina, tomándose de la mano y a punto de darse un beso. Los seguidores de Wanda no tardaron en reaccionar a la noticia y opinaron al respecto.

“Dios, ¿por qué?”, “Hermana, ¿estás embarazada? Di la verdad”, “Hasta viejitos juntos”, “Algo grande está por venir”, “Amor y verdaderos cuernos” y “Mi novela turca favorita”, fueron algunos de los comentarios que recibió la modelo.

wanda nara y mauro icardi_amor verdadero.jpg

La letal crítica de María Eugenia Ritó a Wanda Nara y su música: "No sabe ni..."

Tras el reciente lanzamiento de Money, el tercer corte musical de Wanda Nara luego de Bad Bitch y O bicho vai pegar, la ex vedette María Eugenia Ritó no tuvo piedad con la mujer de Mauro Icardi a la hora de hablar de su talento artístico.

Entrevistada en el ciclo que encabeza Josefina Pouso en radio Splendid, Ritó se refirió a la faceta musical de Wanda tras la consulta de la conductora. “Por un lado hago chapó porque da vivísima, inteligentísima. Hubo alguien que la avivó. Salió a revolear el calzoncillo de Maradona y mirá cómo terminó”, aseguró de movida.

Wanda Nara - Money.jpg

Pero inmediatamente Eugenia cuestionó el talento artístico de la mayor de las Nara. Y sin metáfora alguna, disparó letal: "De ahí a cantar y ser artista… y que ganó aquel Bailando en Italia. No sé, se los dejo a su criterio. Aparte tengo 6 Bailando acá. Ella estuvo y no podía ni levantar, ni girar, ni mover el pie derecho. No podía combinar derecha izquierda”.

Claro que fiel a su característica verborragia, Ritó arremetió contra la carrea de Wanda como cantante: “Pará... cantar, canta cualquiera. Todos se arregla. Aparte no sabe ni hablar. Pero bueno, tiene mucha plata, todo un equipo atrás, una producción que te aggiorna. Todo se arregla con la música. Con la plata que tiene ella perfecto, va a ser más que mega, trillonaria va a ser”.

María Eugenia Ritó.jpg

Fue allí cuando Pouso y su equipo le propuso a la ex vedette que podría hacer un feat con Nara, a lo que Eugenia admitió haber pensado en sacar un tema con "frases" suyas, dado que aseguró tener "trayectoria". “Creo que por ese lado me iría muy bien haciendo dos, tres temitas, salgo de gira y me lleno de plata”, concluyó picante.