Ivana Icardi tomó una determinante decisión en su carrera y la acusan de copiar a Wanda Nara

"Te busco y no sé dónde estás, estoy buscando respuestas...", comienza el tema cover de Ivana con una guitarra de fondo. Lo cierto es que desde su cuenta de Instagram, la ex Gran Hermano 2016 expresó su felicidad por cumplir su sueño.

Embed

“Bellezas, hoy me gustaría dejarles una versión acústica de la canción Luna de Feid. Una canción que me trae recuerdos muy bonitos de momentos y de mi persona especial que me ha motivado y me hace tan bien”, comentó Ivana en su posteo.

“Me siento inspirada y feliz, porque ayer tuve la oportunidad de estar en un estudio por primera vez. He podido empezar a grabar una canción que he compuesto y que me gustaría poder enseñarles pronto", continuó emocionada.

Y cerró: "Todavía me queda mucho camino, esto solo acaba de empezar y no puedo sentirme más plena de estar embarcada en este sueño”.

ivana icardi cantante.jpg

La sorpresiva confesión de Ivana Icardi sobre su hermano Mauro y Wanda Nara en Gran Hermano España

Ivana Icardi resultó subcampeona en la versión 2016 de Gran Hermano Argentina y desde entonces se transformó en toda una celebrity de esos formatos en España, donde vive.

Ahora ingresó a la versión dúo del reality español y sorprendió a todos cuando defendió públicamente el matrimonio de su hermano Mauro con Wanda Nara, con quienes está peleada desde hace varios años.

La situación que desencadenó el tajante comentario de Ivana frente a uno de sus compañeros de encierro se produjo cuando el participante -Manuel González- recordó la manera escandalosa en que comenzó la historia de amor entre Mauro Icardi y Wanda Nara, cuando ella aún estaba casada con Maxi López, su amigo y compañero de equipo en Italia.

"Si tú eres mi compañero de equipo y yo te meto en mi casa y tú te trincas a mi parienta, pisha...", lanzó Manuel. "La parienta es la que tiene que tener...", disparó inmediatamente Ivana Icardi.

Asimismo agregó contundente: "Llevan once años ya. Al final no fue un calentón, ¿sabes?. Es su mujer, se casaron en 2014 y tuvieron dos nenas y siguen juntos", según pudo verse en el video que compartió Pochi de Gossipeame en sus historias virtuales.

¿Será que se viene la reconciliación de Ivana con Mauro y Wanda?