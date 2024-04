El conmovedor mensaje de Alejandro Fantino al reunir a sus hijos: "Es tan mágico que no puede contarse"

Y sumó: “Quería compartir con ustedes este momento tan hermoso porque el amor debe ser polinizado y desparramado por el mundo. Dios y la Virgen nos han bendecido para que esto sea verdad”.

“Beltrancito mirando a Nahuelo y haciendo un pacto de amarse para siempre”, cerró el periodista conmovido.

Cuando nació Beltran, el 10 de abril, el comunicador dio a conocer la noticia y escribió: “¡Llegó a nuestro mundo Beltrán! Estamos muy felices y queremos compartirlo con ustedes”.

En su programa de streaming, Neura, el periodista Alejandro Fantino se refirió a una vieja entrevista que le hizo al actor Ricardo Darín y lo destrozó.

Al comienzo de su comentario, Fantino dio su parecer sobre los artistas que salieron en defensa del INCAA tras las severas medidas del presidente Javier Milei. "Él avala la teoría de que todo lo que se sabe de la Argentina se sabe por el cine. O sea que no conocen al país por otros logros, como los deportivos o los científicos... Mirá la soberbia que tienen estos tipos", disparó el conductor.

"Él ya está dando por sentado que los que votaron a Milei creen que el país está así por ellos, por los actores. Y él dice que esa es una teoría delirante... pero sería bueno que se saquen la careta y reconozcan, porque hay un montón de gente que quedó afuera", agregó.

Acto seguido, Fantino recordó un pasaje de la famosa entrevista que le hizo a Darín años atrás en la que el actor había afirmado que le era suficiente "tomar dos duchas de agua caliente al día" para ser feliz.

"Yo lo veía jugar al tenis, es buen tipo, pero no jugaba al tenis en una cancha de polvo de ladrillo en un club de campo, jugaba en el Racket y tenía el auto de la Pantera Rosa", contó.

Y lanzó: "Entonces digo ‘che, me estarían faltando las dos duchas de agua caliente’, porque evidentemente eso no le alcanza. Entonces entiendo que acá hay poco cine en el último tiempo pero mucho humo. Yo ya no me como más ni una. Aparte los conozco a casi todos, lamentablemente. Mucho humo".