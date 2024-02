Slash, uno de los últimos héroes de la guitarra, le da vuelo internacional al Cosquín Rock

(Por enviado especial) Slash, el icónico guitarrista de Guns N' Roses, le dio esta noche un inusitado vuelo internacional al Cosquín Rock con un soberbio show de rock and roll, acompañado por Myles Kennedy and The Conspirators, en el que mantuvo el espíritu de la famosa banda angelina, aunque tomó la suficiente distancia como para dejar en claro que la actual se trata de una propuesta diferente.