Astrología: Los 5 signos que podrían conseguir respuestas en los sueños con el Mercurio en trígono con Neptuno

Este tránsito de Mercurio en trígono con Neptuno no grita, susurra. No te empuja, te inspira. No te obliga a decidir, te invita a sentir. Por eso, más que un momento para tomar decisiones lógicas, es un tiempo ideal para dejarse llevar por lo que aparece “sin buscarlo”: una imagen que se repite en sueños, una frase que escuchás en la calle y te deja pensando, una canción que parece escrita para vos.