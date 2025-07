La determinante decisión de Natasha Rey, la supuesta amante de Mauro Icardi, tras la viralización del video hot

Según ella, el delantero del Galatasaray, en vías de separación de Wanda Nara y en pareja con la China Suárez, le hacía llegar todo tipo de videos y mensajes estando ya de novio con la ex Casi Ángeles. El tema es que como él salió a desmentirla públicamente y a pura ironía, Natasha no dudó en exponerlo compartiendo un video íntimo donde si bien no se le ve la cara, se pueden reconocer sus tatuajes del abdomen.